Співпраця з ЄС: президент Киргизстану зробив несподівану заяву

Напередодні киргизький лідер відкрито закликав припинити війну в Україні

Президент Киргизстану Садир Джапаров заявив про готовність співпрацювати з Європейським Союзом, тим самим відсторонившись від політики Росії, яка донедавна мала значний вплив на цю колишню радянську республіку в Центральній Азії. Про це йдеться у його заяві в суботу, 3 червня, після зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, передає arabnews.

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Президент Киргизстану приймав свого європейського колегу у Чолпон-Аті – курортному місті на північному березі озера Іссик-Куль.

«Киргизстан готовий працювати рука об руку з Європейським Союзом для вирішення спільних проблем, сприяти діалогу та пошуку довгострокових рішень», – сказав лідер цієї країни після зустрічі.

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У спільній заяві для преси, зробленій того ж дня, Джапаров і Мішель підтвердили свою відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності всіх країн.

Напередодні киргизький лідер відкрито закликав припинити війну в Україні, що є рідкісною заявою, оскільки Киргизстан намагається не критикувати Москву, від якої він залишається економічно та військово залежним.

Російське вторгнення в Україну дало новий поштовх відносинам між Центральною Азією та ЄС, який хоче утвердити себе як важливий гравець у цьому регіоні, де російський вплив все більше заперечується, особливо Китаєм.

Двостороння зустріч відбулася наступного дня після другого саміту «Європейський Союз – Центральна Азія», в якому взяли участь Мішель і лідери п’яти колишніх радянських республік регіону: Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану.

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Раніше у Бішкеку засудили до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану, який воював в Україні на боці Росії. Його звинуватили в найманстві – участі «у збройному конфлікті інших держав».