Росія втрачає авторитет у країнах колишнього СРСР: соцопитування

В усіх країнах падіння підтримки процесів Росії склало 10% і більше

Повномасштабне вторгнення в Україну погіршило позиції та ставлення до Росії у всіх пострадянських країнах. Про це свідчить дані опитування Gallup, які проаналізувала Re: Russia

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У більшості країн колишнього СРСР – просторі, який Кремль вважав зоною своїх інтересів та особливого впливу – схвалення дій російського керівництва знизилося більше, ніж на десять відсотків.

В Азербайджані воно скоротилося в 2,6 рази – до 23% тих, хто схвалює рішення Москви. В інших країнах, які історично симпатизували російському керівництву, – Вірменії, Казахстані, Молдові – частка тих, хто не схвалює Росію, також вперше перевищила частку тих, хто схвалює.

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У Киргизстані та Узбекистані симпатизують Росії більше, хоча і там схвалення російської влади серйозно поменшало.

Також через війну російська влада втрачає симпатії російської діаспори в країнах-сусідах. Вперше за 15 років опитувань Gallup більшість етнічних росіян заявили про своє несхвалення Росії в Естонії та Латвії, несхвальне ставлення різко зросло і в Казахстані.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає проблемою наявність союзної держави Росії та Білорусі у Євразійському економічному союзі.