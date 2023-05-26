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Росія втрачає авторитет у країнах колишнього СРСР: соцопитування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія втрачає авторитет у країнах колишнього СРСР: соцопитування
Через війну російська влада втрачає симпатії російської діаспори в країнах-сусідах
фото з відкритих джерел

В усіх країнах падіння підтримки процесів Росії склало 10% і більше

Повномасштабне вторгнення в Україну погіршило позиції та ставлення до Росії у всіх пострадянських країнах. Про це свідчить дані опитування Gallup, які проаналізувала Re: Russia

У більшості країн колишнього СРСР – просторі, який Кремль вважав зоною своїх інтересів та особливого впливу – схвалення дій російського керівництва знизилося більше, ніж на десять відсотків.

В Азербайджані воно скоротилося в 2,6 рази – до 23% тих, хто схвалює рішення Москви. В інших країнах, які історично симпатизували російському керівництву, – Вірменії, Казахстані, Молдові – частка тих, хто не схвалює Росію, також вперше перевищила частку тих, хто схвалює.

Росія втрачає авторитет у країнах колишнього СРСР: соцопитування фото 1

У Киргизстані та Узбекистані симпатизують Росії більше, хоча і там схвалення російської влади серйозно поменшало.

Також через війну російська влада втрачає симпатії російської діаспори в країнах-сусідах. Вперше за 15 років опитувань Gallup більшість етнічних росіян заявили про своє несхвалення Росії в Естонії та Латвії, несхвальне ставлення різко зросло і в Казахстані.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає проблемою наявність союзної держави Росії та Білорусі у Євразійському економічному союзі. 

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Теги: влада президент СРСР Киргизстан Казахстан соцопитування росія

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