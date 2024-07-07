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Штаб Байдена видав темники двом ведучим перед інтерв'ю з президентом – AP

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Штаб Байдена видав темники двом ведучим перед інтерв'ю з президентом – AP
Члени команди Байдена передали ведучим набір із восьми запитань для інтерв'ю
фото: Reuters

Речники кампанії Байдена заявили, що ніколи не обмежували інтерв’ю лише запропонованими питаннями

Передвиборчий штаб президента США Джо Байдена надав списки схвалених запитань двом радіоведучим, які брали у президента перші інтерв'ю після невдалого виступу на дебатах. Про це заявили обидва ведучі в суботу, пише Associated Press.  

Інтерв’ю з президентом США з’явилися в четвер на радіошоу у Вісконсині та Пенсільванії – двох вирішальних штатах, в яких Байден повинен перемогти, щоб стати президентом.

Андреа Лофул-Сандерс, ведуча програми «Джерело» на Wurd у Філадельфії, сказала, що члени команди Байдена передали їй набір із восьми запитань, і вона обрала чотири з них для свого інтерв’ю з президентом. 

У відповідь на запитання про вибір тем для інтерв’ю і про те, чому вона питала президента про те саме, що і Ерл Інгрем, радіоведучий Вісконсіна, вона розповіла Віктору Блеквеллу, ведучому програми «Перш за все» на CNN, що запитання були надіслані їй заздалегідь.

Інгрем, який разом із Лофул-Сандерс був присутній у шоу на CNN, розповів AP, що штаб Байдена запропонував йому ту саму схему – поставити президентові чотири питання. Він додав, що це змусило його замислитися, проте він не захотів втрачати нагоду поговорити із президентом, яка випадає раз у житті. 

«Я, ймовірно, ніколи б не погодився, але це була можливість поговорити з президентом Сполучених Штатів», – сказав він AP.

Передвиборчий штаб Байдена зазначив, що пропонувати запитання – це звичайна практика, і що ухвалення запитань не є обов'язковою умовою для самих інтерв'ю. Речники кампанії Байдена додали, що ніколи не обмежували інтерв’ю лише запропонованими питаннями.

Як пише AP, радіоінтерв'ю є частиною зусиль кампанії Байдена продемонструвати, що президент здатен говорити після провальних дебатів, коли він насилу завершував речення, постійно втрачав хід думок і говорив хрипко та невпевнено.

«Викриття того факту, що передвиборча кампанія надає пропоновані запитання, тепер викликає додаткові сумніви щодо того, чи може президент виступати в незапланованих ситуаціях, без заздалегідь узгоджених тем», – пише видання. 

Нагадаємо, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного опонента.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. 

Як повідомлялося, група із 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа Байдену із закликом припинити участь у виборах.

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Теги: США Джозеф Байден вибори у США президент дебати

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