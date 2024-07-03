Байден роздумує, чи варто йому продовжувати президентські перегони – NYT

Президент США серйозно замислюється над тим, чи зможе він продовжити участь у передвиборчих перегонах після невдалого виступу на дебатах

Байден «добре усвідомлює політичний виклик, з яким він стикається»

Президент США Джо Байден усвідомлює, що не зможе врятувати свою кандидатуру, якщо найближчими днями не переконає громадськість у своїй придатності до посади президента. Про це повідомляє New York Times із посиланням на неназваного союзника Байдена.

«Він знає, що якщо у нього будуть ще дві подібні події (Ред. – невдалі дебати), ми будемо в іншому місці» до кінця вихідних», – сказав союзник.

New York Times пише, що ця розмова є першим оприлюдненим свідченням того, що президент серйозно розмірковує над тим, чи зможе він відновитися після нищівного виступу на сцені дебатів. Зростає занепокоєння щодо його життєздатності як кандидата та того, чи зможе він бути президентом ще чотири роки.

Головний радник Байдена, який також говорив на умовах анонімності, щоб обговорити ситуацію, сказав, що президент «добре усвідомлює політичний виклик, з яким він стикається».

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Як повідомлялося, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

До слова, депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт став першим в партії, хто публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк.

Також віцепрезидентку Камалу Гарріс вважають кращою альтернативою на заміну Джо Байдена, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу. Співрозмовники агентства заявили, що віцепрезидентка, якщо її висунуть кандидатом від партії, отримає гроші, зібрані на кампанію нинішнього очільника Білого дому, та успадкує інфраструктуру кампанії боротьбу.