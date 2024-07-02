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Очільник Пентагону пообіцяв надати допомогу Україні в прискореному режимі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник Пентагону пообіцяв надати допомогу Україні в прискореному режимі
Снаряди для ППО будуть доставлені українським військовим на лінію фронту у прискорені терміни
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки незабаром оголосять пакет озброєнь для України на понад $2,3 млрд

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети для систем ППО в рамках нового пакету військової допомоги на $2,3 млрд у прискореному режимі. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

За словами Остіна, снаряди для ППО будуть доставлені українським військовим на лінію фронту у прискорені терміни, оскільки нещодавно США вирішили передавати Україні таке озброєння позачергово. Постачання іншим союзникам через це відкладатимуть.

«Україна перебуває в жорсткій боротьбі з самого початку безрозсудної війни, яку вибрав Путін. Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст і мирних жителів. Але я, як і раніше, вражений майстерністю ваших військ, і ваші війська продовжують відбивати атаки Росії із завзятістю, винахідливістю та мужністю», – заявив Остін.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки незабаром оголосять пакет озброєнь для України на понад $2,3 млрд.

Також перед самітом НАТО, який відбудеться 9-11 липня, можуть з'явитись новини про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський обговорив з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткових систем ППО.

Раніше агенція Reuters, Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить у понеділок, 1 червня, про надання Україні пакету допомоги на $150 млн, який включатиме ракети-перехоплювачі Hawk і артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

Як повідомлялося, уряд Сполучених Штатів Америки збирається призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до тих пір, поки Україна не отримає достатньо для захисту від повітряних атак з боку Росії.

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Теги: Ллойд Остін Пентагон США війна системи ППО

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