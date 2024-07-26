База США в Іраку зазнала ракетного обстрілу

За даними Пентагону, удар було здійснено за межами бази

Кількість випущених ракет невідома.

Американська база Айн-аль-Асад у провінції Анбар на заході Іраку зазнала ракетної атаки. Про це повідомляє Shafaq News із посиланням на джерело у службі безпеки.

Авіабазою, де в тому числі дислоковані військові США, було випущено як мінімум дві ракети. Їхній тип не названий. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

«Ми можемо підтвердити, що удар було здійснено по території за межами бази, пошкоджень та постраждалих немає. На даному етапі у нас немає інформації про те, скільки ракет було випущено», – сказав представник Пентагону.

Угруповання, що підтримуються Іраном, з кінця 2023 року протягом декількох місяців завдавали ударів по американських базах у Сирії та Іраку, але в лютому 2024-го обстріли припинилися. У квітні сирійською базою знову було випущено не менше п'яти ракет. США у відповідь завдали авіаудару по ракетній установці, що використовується для атаки.

Нагадаємо, два озброєні безпілотники націлилися на іракську авіабазу Айн аль-Асад, де розміщені американські та інші міжнародні сили в західному Іраку.

Це був другий напад на американські сили в Іраку з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили свої напади на американські війська.

Унаслідок цієї повітряної атаки на базу в західному Іраку втрат серед військовослужбовців немає. Про постраждалих не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що ударний дрон намагався атакувати військову базу США в Іраку - Главком (glavcom.ua)