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Зеленський анонсував дві безпекові угоди у Вашингтоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський анонсував дві безпекові угоди у Вашингтоні
Президент Зеленський продовжує роботу з міжнародними партнерами у Вашингтоні
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, вчора вдалося отримали рішення про ще п’ять систем Patriot і десятки інших систем ППО для України

Україна підпише дві нові безпекові угоди під час саміту НАТО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Там, в угодах, – підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови – усе це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно.  І наші зустрічі. Буде щонайменше десять перемовин із лідерами країн. Вдячний усій нашій команді за активність».

За словами очільника України, вчора вдалося отримали рішення про ще п’ять систем Patriot і десятки інших систем ППО, сьогодні ж буде рішення щодо F-16.

Крім того, у Вашингтоні пройдуть зустрічі в Конгресі США – обидві партії, обидві палати.

«Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних. Дякую всім, хто допомагає! Кожного дня – більше сили та ближче до справедливого миру», – додав він.

Як повідомлялося, під час саміту НАТО, який вчора стартував у Вашингтоні серед ключових питань збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Раніше стало відомо, що Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.

До слова, президент Володимир Зеленський подякував союзникам за нові системи Patriot, але наголосив, що їх досі недостатньо, про що свідчить остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним.

Теги: США Володимир Зеленський президент Вашингтон системи ППО Patriot F-16

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