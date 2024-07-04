Допомога Україні. Що ми отримаємо насправді від США?

США планують змінити черговість виконання контрактів на постачання ракет, щоб Україна отримала їх швидше

США оголосили два нові пакети допомоги. Перший пакет – на $150 млн за програмою PDA. Це порівняно швидка передача зі складів армії США.

Включає: ракети до ЗРК HAWK, ракети до «хаймарсів», снаряди 155 і 105 мм, 81 мм міни, ПТРК (TOW, «джавеліни» і т.д.), стрілецька зброя, патрони та гранати, вибухівку, запчастини, обслуговування та ін.

Другий пакет – на $2,2 млрд за програмою USAI. Це розміщення замовлень промисловості виготовлення ракет до «петріотів» і «насамсам».

Як повідомлялося раніше, США планують змінити черговість виконання контрактів на постачання ракет, щоб Україна отримала їх швидше. Плюс у тому, що ракети будуть, мінус – на це потрібен час.

Вчора з'явилася інформація, що Нідерланди дозволили передачу 24 літаків F-16. Щодо чого відразу заверещав російський посол у цій країні. Мовляв, це законні цілі та ескалація!

Щодо законних цілей – скільки завгодно. А ось на рахунок ескалації – нісенітниця. Ескалює тільки Кремль, Захід якраз постійно гальмує, як у разі дозволу на удари по російській території.

Безумовно, РФ почне полювання на ці літаки, через якийсь час перший F-16 буде збитий або пошкоджений на землі. Це очікується, бо йде війна. Росіяни почнуть в екстазі заламувати руки. Як і будь-яка втрата – це буде недобре.

Але факт у тому, що F-16 розширять можливості нашої ППО. І це турбує росіян. У тому числі – тому що ускладнить завдання бомбардування КАБами.

І знову. Якщо до осені РФ не спроможеться форсувати мобілізацію, а в нашій армії надійде все обіцяне, разом з F-16, трохи легше.