Байден радиться з близькими щодо участі у виборах – CNN

Наступні 48 годин стануть вирішальними для подальшої політичної кар’єри Байдена

У День незалежності США 4 липня президент Джо Байден планує порадитися в колі близьких, щоби визначитися з рішенням щодо його участі в президентських перегонах. Про це пише CNN.

Зазначається, що президент збере членів сім’ї до Дня незалежності, що матиме вирішальне значення для його майбутніх обговорень про кампанію переобрання в Білому домі. І наступні 48 годин стануть вирішальними для подальшої політичної кар’єри Байдена.

CNN пише, що Байден бореться за порятунок свого подальшого президентства, однак занепокоєний, що його захлисне хвиля критики й тиску всередині партії, які наростають. Все більше демократів висловлюють сумніви, що він зможе перемогти Дональда Трампа після провального виступу на дебатах.

Коли напередодні з’явилися припущення про те, що чинний президент розглядає можливість вийти з перегонів, Байден заявив, що братиме участь у виборах, щоби перемогти.

Він також зустрівся з 20 губернаторами-демократами в Білому домі, щоб довести їм, що має спроможність, аби здобути перемогу на виборах та керувати країною ще чотири роки.

Щоб запевнити американців у своїй здатності очолити США знову, у п’ятницю Байден дасть інтерв’ю телеканалу ABC News. Як пише CNN, ця розмова тепер виглядає навіть більшим викликом, ніж дебати, адже припинення передвиборчої кампанії Байдена, як і кожен його публічний виступ зараз, аналізуватиметься на предмет будь-яких помилок чи ознак вразливості.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах і запевнив демократів у готовності до переобрання.

«Ніхто мене не виганяє. Я не йду. Я беру участь у цих перегонах до кінця», – написав Байден у листі до прихильників, розісланому його штабом.

Губернатори від Демократичної партії підтримують президента США Джо Байдена, який балотується на другий термін.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

До слова, на виборах до Конгресу великі бізнесмени планують збільшити підтримку інших кандидатів від Демократичної партії. Зокрема, причиною цьому стали сумніви донорів у здатності чинного президента Джо Байдена виграти президентські вибори