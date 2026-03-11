Головна Світ Політика
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки

Аліна Самойленко
glavcom.ua

скріншот з відео

Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн

Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило знищення групи іранських військових кораблів поблизу стратегічно важливої Ормузької протоки. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Операція була проведена після того, як американська розвідка зафіксувала спроби Тегерана встановити мінні загородження на маршруті, через який транспортується п'ята частина світової нафти. Загалом було ліквідовано 16 іранських суден-мінозагороджувачів.

Ескалація почалася з повідомлень розвідки про мінування протоки, на що миттєво відреагував президент Дональд Трамп. У своїй соцмережі Truth Social він висунув ультимативну вимогу негайно прибрати будь-які загородження. Невдовзі після цього міністр оборони Піт Хегсет заявив, що за прямою вказівкою президента сили CENTCOM розпочали «ліквідацію суден-мін із нещадною точністю», наголосивши, що США не дозволять тримати світову енергетику в заручниках.

Військові опублікували кадри вогневого ураження іранських кораблів, що підтверджують масштаб операції. Це пряме зіткнення в протоці відбувається на тлі масованих ракетних обмінів між Іраном та коаліцією США та Ізраїлю, фактично переводячи війну у фазу активного морського протистояння. Блокування або мінування Ормузької протоки вважається одним із найрадикальніших кроків Тегерана, який загрожує колапсом глобальних ланцюгів постачання енергоресурсів.

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів. 

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак. 

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

Теги: Іран США війна

