CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном

Втрата понад тисячі співробітників зі знанням фарсі й арабської мови, призвела до затримок у допомозі американським громадянам на Близькому Сході

Через рік після запуску масштабної кампанії зі скорочення державних видатків, яку очолив Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом Ілона Маска, Сполучені Штати зіткнулися з серйозними викликами у сфері національної безпеки на тлі прямого конфлікту з Іраном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Агресивне звільнення досвідчених фахівців та ліквідація ключових програм суттєво послабили здатність Вашингтона оперативно реагувати на кризу, що охопила Близький Схід. Найбільш відчутним став удар по Державному департаменту: втрата понад тисячі співробітників, включаючи експертів із кризового менеджменту та фахівців зі знанням фарсі й арабської мови, призвела до затримок у допомозі американським громадянам. Перші евакуаційні рейси вдалося організувати лише через п'ять днів після початку ударів, а дипломати, що залишилися в штаті, зізнаються, що бояться висловлювати професійні застереження керівництву через страх перед політичними чистками.

Паралельно з дипломатичною кризою спостерігається небезпечне сповільнення обміну розвідувальними даними у сфері кібербезпеки. Скорочення персоналу в Агентстві з кібербезпеки (CISA) та Міністерстві внутрішньої безпеки призвело до того, що приватні компанії, які обслуговують критичну інфраструктуру США, отримують значно менше інформації про потенційні іранські хакерські загрози.

Ситуація ускладнюється і всередині країни: Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) втратило багатьох досвідчених керівників, що ставить під сумнів здатність країни ефективно реагувати на можливі диверсії або теракти безпосередньо на території Штатів. До того ж, незадовго до початку операції директор ФБР Каш Патель звільнив агентів контррозвідувального підрозділу, який спеціалізувався на моніторингу іранських шпигунів, що фактично паралізувало внутрішній нагляд за агентурою Тегерана.

Навіть інструменти «м'якої сили», як-от медіахолдинг «Голос Америки», виявилися деградованими через попередні спроби масових звільнень та розірвання контрактів із супутниковими операторами. Це призвело до того, що в критичний момент США не змогли забезпечити стабільне мовлення на Іран, втративши важливий канал впливу на іранське суспільство. Попри те, що адміністрація Трампа та прихильники реформ DOGE називають ці скорочення успішним очищенням уряду від «марнотратного сміття», нинішні та колишні посадовці попереджають: економія мільярдів доларів обернулася втратою унікальної експертизи, яку неможливо швидко повернути в умовах війни.

Нагадаємо, на початку другого тижня бойових дій президент Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні.

До слова, конфлікт на Близькому Сході може зіграти на руку російській економіці. Зростання світових цін на нафту посилює можливості Кремля фінансувати війну проти України.