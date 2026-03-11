Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня

Дайджест новин у ніч на 11 березня 2026 року

Цієї ночі вибухи лунали на Близькому Сході, в окупованому Маіруполі та у багатьох областях Росії.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 березня:

Безпілотники масовано атакували РФ

Пожежа у Сизрані після атаки БпЛА фото: соціальні мережі

У ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнали масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни.

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга. У Сизрані після серії гучних вибухів, від яких здригалися вікна в житлових будинках, спалахнула пожежа в одному з районів, а над містом здійнявся густий дим.

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи

скріншот з відео

Вночі 11 березня в окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Зазначається, що в Маріуполі був уражений склад боєприпасів. Детонація тривала понад пів години.

Іран атакував країни Перської затоки

фото з відкритих джерел

У ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників.

В ОАЕ міністерство оборони підтвердило роботу систем протиповітряної оборони, закликавши мешканців залишатися в укриттях. Саудівська Аравія заявила про успішне знищення шести балістичних ракет, що були націлені на авіабазу Принца Султана, а також про нейтралізацію дронів у східних провінціях та запобігання удару по стратегічному нафтовому родовищу Шайба. У Бахрейні під звуки сирен цивільне населення отримало термінові вказівки щодо переміщення в безпечні місця.

Вперше за 50 років у США побудують новий НПЗ

фото: AP

Президент США Дональд Трамп оголосив про старт масштабного проєкту в галузі енергетики – будівництво нового нафтопереробного заводу в Браунсвіллі, штат Техас. Це буде перше підприємство такого типу та потужності, зведене в країні за останні 50 років. Проєкт реалізовуватиме компанія America First Refining.

За словами глави Білого дому, вартість цієї історичної угоди становить $300 млрд. Трамп наголосив, що реалізація об'єкта стала можливою завдяки залученню індійських партнерів, зокрема найбільшої приватної енергетичної корпорації Індії Reliance.

США знищили іранські військові кораблі

скріншот з відео

Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило знищення групи іранських військових кораблів поблизу стратегічно важливої Ормузької протоки.

Операція була проведена після того, як американська розвідка зафіксувала спроби Тегерана встановити мінні загородження на маршруті, через який транспортується п'ята частина світової нафти. Загалом було ліквідовано 16 іранських суден-мінозагороджувачів.

Інші важливі новини: