Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 11 березня 2026 року

Цієї ночі вибухи лунали на Близькому Сході, в окупованому Маіруполі та у багатьох областях Росії.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 березня:

Безпілотники масовано атакували РФ

Пожежа у Сизрані після атаки БпЛА
Пожежа у Сизрані після атаки БпЛА
фото: соціальні мережі

У ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнали масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни. 

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга. У Сизрані після серії гучних вибухів, від яких здригалися вікна в житлових будинках, спалахнула пожежа в одному з районів, а над містом здійнявся густий дим. 

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня фото 1
скріншот з відео

Вночі 11 березня в окупованому Маріуполі пролунали вибухи. 

Зазначається, що в Маріуполі був уражений склад боєприпасів. Детонація тривала понад пів години.

Іран атакував країни Перської затоки 

Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня фото 2
фото з відкритих джерел

У ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників. 

В ОАЕ міністерство оборони підтвердило роботу систем протиповітряної оборони, закликавши мешканців залишатися в укриттях. Саудівська Аравія заявила про успішне знищення шести балістичних ракет, що були націлені на авіабазу Принца Султана, а також про нейтралізацію дронів у східних провінціях та запобігання удару по стратегічному нафтовому родовищу Шайба. У Бахрейні під звуки сирен цивільне населення отримало термінові вказівки щодо переміщення в безпечні місця.

Вперше за 50 років у США побудують новий НПЗ

Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня фото 3
фото: AP

Президент США Дональд Трамп оголосив про старт масштабного проєкту в галузі енергетики – будівництво нового нафтопереробного заводу в Браунсвіллі, штат Техас. Це буде перше підприємство такого типу та потужності, зведене в країні за останні 50 років. Проєкт реалізовуватиме компанія America First Refining. 

За словами глави Білого дому, вартість цієї історичної угоди становить $300 млрд. Трамп наголосив, що реалізація об'єкта стала можливою завдяки залученню індійських партнерів, зокрема найбільшої приватної енергетичної корпорації Індії Reliance.

США знищили іранські військові кораблі 

Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня фото 4
скріншот з відео

Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило знищення групи іранських військових кораблів поблизу стратегічно важливої Ормузької протоки. 

Операція була проведена після того, як американська розвідка зафіксувала спроби Тегерана встановити мінні загородження на маршруті, через який транспортується п'ята частина світової нафти. Загалом було ліквідовано 16 іранських суден-мінозагороджувачів.

Інші важливі новини: 

Теги: пожежа Дональд Трамп Саудівська Аравія Іран ОАЕ США війна вибух росія Маріуполь окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки
Енергетична пастка Трампа: як війна в Ірані допомагає Росії вийти з ізоляції
Енергетична пастка Трампа: як війна в Ірані допомагає Росії вийти з ізоляції
Іран атакував країни Перської затоки після ударів по Тегерану
Іран атакував країни Перської затоки після ударів по Тегерану

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua