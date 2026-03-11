Минулого тижня Міністерство фінансів США дозволило Індії закупити партію російської нафти, яка перебувала в танкерах у морі

Спроби Адміністрації Дональда Трампа вичерпати військовий бюджет Кремля через тиск на його ключових клієнтів зіткнулися з новою геополітичною реальністю. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Протягом останнього року Білий дім успішно змушував Індію скорочувати закупівлі російської нафти, використовуючи високі мита та санкції проти нафтових гігантів РФ. Проте спільна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану фактично паралізувала Ормузьку протоку – головну артерію для поставок сировини з Близького Сходу.

Блокування цього шляху, через який до Індії щодня надходило понад 2,5 млн барелів нафти, призвело до стрімкого зростання світових цін, які вперше з 2022 року перевищили позначку у $100 за барель. В умовах дефіциту Вашингтон був змушений піти на поступки: індійські НПЗ отримали 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка наразі перебуває в танкерах у морі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що цей крок є необхідним для стабілізації світового ринку. Це створює парадоксальну ситуацію: після місяців зусиль із блокування російських доходів, США фактично санкціонують поповнення військового бюджету РФ, щоб уникнути енергетичного колапсу в Індії. Аналітики компанії Kpler прогнозують, що частка російської нафти в індійському імпорті може швидко повернутися до рівня 40-45%.

Попри те, що Росія готова нарощувати видобуток і продавати сировину за преміальними цінами, експерти називають поточне послаблення санкцій лише «тимчасовим полегшенням». Індія має стратегічні запаси нафти та нафтопродуктів приблизно на вісім тижнів і шукає альтернативні маршрути поставок. Проте в Білому домі вже натякають на можливість подальшого зняття санкцій з російського енергетичного сектору, якщо криза на Близькому Сході затягнеться, оскільки тривала нестача палива загрожує не лише Індії, а й усій світовій економіці.

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Росії на тлі зростання світових цін на нафту.

Німецький канцлер зазначив, що поділяє сподівання президента США Дональда Трампа на швидке завершення війни на Близькому Сході, яка спричинила різкі коливання на світових енергетичних ринках.

Раніше стало відомо, що Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.

До слова, удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.