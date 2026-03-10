Головна Світ Політика
Іран запропонував вільний транзит через Ормузьку протоку, але є умова

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн
фото: Reuters

Іран заявив, що країни, які вишлють ізраїльських та американських посланців, зможуть вільно проходити Ормузькою протокою

Іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Ормузька протока є ключовим вузлом світової енергетичної безпеки, через який транспортується майже п'ята частина обсягів глобального постачання нафти. Наразі цей шлях фактично заблокований, що разом із загальним скороченням видобутку на Близькому Сході стало головною причиною стрімкого зростання цін на нафту. Війна між Іраном та коаліцією США й Ізраїлю перетворила протоку на зону найвищого ризику, де Тегеран тепер намагається використовувати право проходу як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак. 

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Теги: Ізраїль США Іран війна

