Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
фото з відкритих джерел

У тексті Росія закликає до негайних переговорів та захисту цивільних об'єктів в Ірані

Російська Федерація підготувала та винесла на розгляд Радбезу ООН проект резолюції із закликом до негайного припинення будь-якої військової діяльності всіх сторін на території Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

У документі, текст якого отримало агентство Associated Press, міститься рішуче засудження нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру, а також вимога щодо їхнього негайного захисту. Попри гостру риторику, у самому тексті проекту конкретно не згадуються ані Сполучені Штати, ані Ізраїль, ані сам Іран, що, на думку аналітиків, є спробою залучити ширшу підтримку членів Ради Безпеки.

Проект резолюції апелює до Статуту ООН, зокрема до заборони застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Російська сторона наполягає на терміновому поверненні до дипломатичних переговорів для забезпечення стабільності на Близькому Сході та за його межами. Очікується, що голосування за цей документ може відбутися вже в середу вдень, одразу після того, як країни Перської затоки винесуть на розгляд власну резолюцію з вимогою до Тегерана припинити атаки на арабських сусідів.

Раніше міністр війни США Піт Гегсет закликав Росію не втручатися у війну між Сполученими Штатами та Іраном. Про це він заявив під час пресконференції у Пентагоні. 

Kоментар Гегсета прозвучав у відповідь на запитання журналістів про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні. Під час спілкування з пресою американський лідер ствердно відповів на запитання про ймовірність припинення воєнних заходів уже до кінця поточного тижня. На думку Трампа, основні ресурси противника фактично вичерпані, що дає підстави для швидкого фіналу конфлікту.

Теги: росія Ізраїль населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки
Енергетична пастка Трампа: як війна в Ірані допомагає Росії вийти з ізоляції
Енергетична пастка Трампа: як війна в Ірані допомагає Росії вийти з ізоляції
Іран атакував країни Перської затоки після ударів по Тегерану
Іран атакував країни Перської затоки після ударів по Тегерану

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
9 березня, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua