Росія підготувала резолюцію про припинення вогню в Ірані

У тексті Росія закликає до негайних переговорів та захисту цивільних об'єктів в Ірані

Російська Федерація підготувала та винесла на розгляд Радбезу ООН проект резолюції із закликом до негайного припинення будь-якої військової діяльності всіх сторін на території Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

У документі, текст якого отримало агентство Associated Press, міститься рішуче засудження нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру, а також вимога щодо їхнього негайного захисту. Попри гостру риторику, у самому тексті проекту конкретно не згадуються ані Сполучені Штати, ані Ізраїль, ані сам Іран, що, на думку аналітиків, є спробою залучити ширшу підтримку членів Ради Безпеки.

Проект резолюції апелює до Статуту ООН, зокрема до заборони застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Російська сторона наполягає на терміновому поверненні до дипломатичних переговорів для забезпечення стабільності на Близькому Сході та за його межами. Очікується, що голосування за цей документ може відбутися вже в середу вдень, одразу після того, як країни Перської затоки винесуть на розгляд власну резолюцію з вимогою до Тегерана припинити атаки на арабських сусідів.

Раніше міністр війни США Піт Гегсет закликав Росію не втручатися у війну між Сполученими Штатами та Іраном. Про це він заявив під час пресконференції у Пентагоні.

Kоментар Гегсета прозвучав у відповідь на запитання журналістів про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні. Під час спілкування з пресою американський лідер ствердно відповів на запитання про ймовірність припинення воєнних заходів уже до кінця поточного тижня. На думку Трампа, основні ресурси противника фактично вичерпані, що дає підстави для швидкого фіналу конфлікту.