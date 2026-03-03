Іран заявив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть підпалені

Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн

Радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

«Протоку закрито, і будь-хто, хто бажає пройти, наші герої з військово-морських сил КВІР та армії, підпалять ці кораблі. Не приходьте до цього регіону», – сказав генерал Ебрагім Джаббарі в коментарі, трансльованому в ефірі іранського державного мовника IRIB.

«Ми не дозволимо експортувати нафту з цього регіону, доки вони не відчують тиску скрутного становища», – додав він.

Ще до коментарів радника рух транспортом через водний шлях фактично зупинився через проблеми безпеки та після того, як нафтові танкери в регіоні зазнали нападу минулими вихідними.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть.

«Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп. «Це буде вірна смерть. Це буде негарно».

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.