Іран атакував країни Перської затоки після ударів по Тегерану

Ізраїль вдриав по нафтових об'єктаї Ірану у ніч на 8 березня

Вибухи пролунали у Бахрейні, ОАЕ та Саудівській Аравії

У ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

В ОАЕ міністерство оборони підтвердило роботу систем протиповітряної оборони, закликавши мешканців залишатися в укриттях. Саудівська Аравія заявила про успішне знищення шести балістичних ракет, що були націлені на авіабазу Принца Султана, а також про нейтралізацію дронів у східних провінціях та запобігання удару по стратегічному нафтовому родовищу Шайба. У Бахрейні під звуки сирен цивільне населення отримало термінові вказівки щодо переміщення в безпечні місця.

Представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) назвали свої дії «багатошаровими та безперервними хвильовими атаками», спрямованими проти американських баз та Ізраїлю.

Ці атаки сталися після нових авіаударів американо-ізраїльських сил по Тегерану, які, за даними Ірану, уразили житлові квартали столиці: зафіксовано зруйновані будівлі, заповнені уламками вулиці та роботу рятувальних команд із пошуковими собаками. Губернатор Тегерана Мохаммад Садег Мотамедян заявив, що метою нападів коаліції була критична цивільна інфраструктура, включаючи мережі електро-, водо- та газопостачання, проте запевнив, що місто продовжує жити у звичному ритмі попри загрози.

На тлі ескалації конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, за даними Reuters, вже близько 150 американських військових були поранені під час військової операції.

Нагадаємо, що позиції США та Ізраїлю щодо завершення війни проти Ірану почали розходитися. Президент США Дональд Трамп сигналізує про готовність до деескалації, тоді як прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу натякає на продовження кампанії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що військові цілі Вашингтона у війні проти Ірану «практично виконані» і конфлікт може завершитися найближчим часом. «Наші військові цілі були практично повністю виконані», – сказав він, додавши, що війна завершиться «дуже скоро».