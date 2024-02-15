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США звернуться до Росії через загрозу національній безпеці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США звернуться до Росії через загрозу національній безпеці
За словами Кірбі, США планують здійснити «пряму дипломатичну взаємодію з Росією»
фото з відкритих джерел

Загроза нацбезпеці США «пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розвиває Росія»

 

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував повідомлення про «загрозу національній безпеці» з боку Росії, які з’явились напередодні. Свій коментар Кірбі надав на брифінгу в Білому домі.

Представник Ради нацбезпеки США підтвердив, що загроза «пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розвиває Росія», але наголосив, що наразі йдеться не про актуальну загрозу, а наміри Москви розвивати відповідні засоби.

«Йдеться не про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинити фізичне знищення тут, на Землі. Проте, ми уважно стежимо за цією російською діяльністю і будемо продовжувати ставитися до неї дуже серйозно», – додав він.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден у зв’язку з отриманими даними розпорядився провести брифінги для лідерів Конгресу, здійснити «пряму дипломатичну взаємодію з Росією, нашими союзниками і партнерами, а також іншими країнами світу».

Білий дім також висловив нерозуміння рішенням голови комітету з питань розвідки Палати представників США Майка Тернера розкрити розвідувальні дані публічно.

Як повідомлялося, члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці».

До слова, Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.

Теги: США росія нацбезпека дипломатія зброя

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