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У Москві горить завод МіГ: що відомо

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Москві горить завод МіГ: що відомо
Пожежа виникла в одному з цехів, є ризик переходу вогню і на інші цехи заводу
фото ілюстративне

Наразі проводиться евакуація співробітників заводу

У Москві спалахнув завод МіГ на Ленінградському проспекті. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу підприємства, на 2-му та 3-му поверхах будівлі. Площа пожежі становить 70 кв.м., її причина наразі залишається невідомою.

У Москві горить завод МіГ: що відомо фото 1

Повідомляється, що зараз проводиться евакуація співробітників заводу. До місця події направлено кілька пожежних бригад, є ризик переходу вогню на інші цехи підприємства.

Нагадаємо, у Росії в січні 2024 року різко впали обсяги нафтопереробки – до найнижчого рівня майже за два місяці. Причиною стали удари безпілотників по великих об'єктах нафтогазової інфраструктури. Дрони вже зупинили роботу двох заводів, що може вдарити по бюджету Кремля.

Раніше в Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси. Пропагандисти повідомили, що вибух стався під час планових випробувань ракетних двигунів. Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул і, можливо, пов'язаний із випробуваннями ракетних двигунів. Річ у тім, що поруч із полігоном знаходиться Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення.

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Теги: пожежа росія завод Москва

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