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Путін вперше визнав, що війна прийшла у російські міста

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін вперше визнав, що війна прийшла у російські міста
Російська Федерація вже неодноразово заявляла про атаки на російські міста
фото з відкритих джерел

Путін узявся вчергове мріяти про демілітаризацію України

Демілітаризована зона в Україні має бути на такій відстані, яка б забезпечила безпеку російських міст від обстрілів. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

«Демілітаризовану зону в Україні будемо відсувати», – сказав Путін.

Російська Федерація вже неодноразово заявляла про атаки на російські міста. Зокрема, сьогодні Міністерство оборони країни-агресорки заявило про роботу ППО через нібито атаку безпілотника літакового типу на території Псковської області.

Нагадаємо, у ніч на 31 січня на складі для зберігання взуття у Володимирській області Росії сталася масштабна пожежа.У селищі Муромцеве вогонь охопив 2,5 тис. кв. м приміщення для зберігання взуття. Гасіння ускладнює високе горюче навантаження, повідомляє МНС РФ.

Також у Російській Федерації пролунав гучний вибух із яскравим спалахом в районі ТЕЦ у московському районі Гольяново. 

Теги: війна путін росія обстріл

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