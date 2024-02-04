Німеччина побоюється негативних наслідків для НАТО в разі обрання Трампа – NYT

Серед німецьких чиновників точаться дискусії про те, що станеться з НАТО, якщо американці знову оберуть Трампа своїм президентом

У Німеччині виникає побоювання стосовно можливого повернення до влади в США експрезидента Дональда Трампа, а також припинення американської допомоги Україні. Як вважають у Берліні, це може наблизити війну до німецької території. Про це повідомляє The New York Times.

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За даними NYT, сьогодні серед німецьких чиновників точаться дискусії про те, що станеться з НАТО, якщо американці знову оберуть Трампа своїм президентом. Тоді, як переймають в Берліні, Трамп може отримати другий шанс на виведення США з НАТО.

«Перспектива переобрання пана Трампа змусила німецьких офіційних осіб і багатьох їхніх колег з НАТО неофіційно обговорювати, чи зможе майже 75-річна структура Альянсу вижити без США у її центрі», – пише видання.

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Крім того, з огляду на ненадійні США, агресивну поведінку РФ та Китаю, а також конфлікт Ізраїлю з ХАМАС, німецькі офіційні особи починають говорити про появу нового, складного та тривожного світу, що матиме серйозні наслідки для європейської та трансатлантичної безпеки.

Зокрема, Берлін занепокоєний через зростаючий песимізм щодо того, що США продовжуватимуть фінансувати боротьбу України, тоді як Німеччина виділила на підтримку українців майже 8 млрд євро. Німецькі чиновники бояться, що Росія може перемогти, якщо американське фінансування України припиниться, і тоді війна може стати ближчою до Берліна.

Нагадаємо, понад половина американських виборців вважає, що якби колишнього президента Трампа засудили за «серйозний злочин», це було б «справедливим результатом».

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

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Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові.