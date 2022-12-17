Стало відомо, як Камбоджа допоможе Україні боротись з наслідками війни

Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен заявив, що його країна у січні 2023 року проведе навчання для 15 українських саперів у столиці – Пномпені. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Камбоджі.

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Хун Сен додав, що Камбоджа також відправить групу експертів для проведення ще одного тренінгу для українських саперів у квітні 2023 року в Польщі за підтримки Японії.

Як зазначає Associated Press, Камбоджа стала однією з найбільш замінованих країн у світі протягом майже трьох десятиліть війни, яка закінчилася в 1998 році, що створило великий ризик для цивільного населення, особливо в сільській місцевості.

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Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч із них були направлені під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.

Раніше повідомлялось, що США нададуть системи Patriot і ще кілька сюрпризів для України.

Нагадаємо, раніше Міністерстві оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Також днями секретар РНБО Олексій Данілов розмістив у соцмережах афішу американського фільму «Патріот», нагадавши російській публіці про те, що США ухвалили рішення передати Україні найближчим часом системи ППО Patriot.

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Згодом посольство Росії відреагувало на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Кремль розцінив це як провокацію і, як завичай, почав погрожувати наслідками.