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Стало відомо, як Камбоджа допоможе Україні боротись з наслідками війни

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, як Камбоджа допоможе Україні боротись з наслідками війни
Україна отримала підтримку Камбоджі
фото ілюстративне

Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен заявив, що його країна у січні 2023 року проведе навчання для 15 українських саперів у столиці – Пномпені. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Камбоджі.

Хун Сен додав, що Камбоджа також відправить групу експертів для проведення ще одного тренінгу для українських саперів у квітні 2023 року в Польщі за підтримки Японії.

Як зазначає Associated Press, Камбоджа стала однією з найбільш замінованих країн у світі протягом майже трьох десятиліть війни, яка закінчилася в 1998 році, що створило великий ризик для цивільного населення, особливо в сільській місцевості. 

Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч із них були направлені під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.

Раніше повідомлялось, що США нададуть системи Patriot і ще кілька сюрпризів для України.

Нагадаємо, раніше Міністерстві оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. 

Також днями секретар РНБО Олексій Данілов розмістив у соцмережах афішу американського фільму «Патріот», нагадавши російській публіці про те, що США ухвалили рішення передати Україні найближчим часом системи ППО Patriot.

Згодом посольство Росії відреагувало на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Кремль розцінив це як провокацію і, як завичай, почав погрожувати наслідками.

Читайте також: Греція готова надати Україні ППО, але за однієї умови
Теги: Україна росія сапер війна Камбоджа

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