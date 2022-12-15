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Зеленський розповів, чим має завершитися війна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський розповів, чим має завершитися війна
фото: Офіс президента

Президент нагадав, що Україна обміняла свою ядерну зброю на гарантії безпеки

Завершення війни – це не лише деокупація українських територій, які були під її контролем до 23 лютого. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

«Це не було б фіналом, бо ніхто не розуміє, що таке гарантії безпеки. У нас був Будапештський меморандум. Мені сказали: «Не бійтеся, все гаразд, ядерної зброї немає. І це правильний шлях, і весь світ туди йде». Але весь світ не прийшов, як ми бачимо»,– наголосив голова держави, коментуючи пропозиції щодо врегулювання на лінії 23 лютого.

Він нагадав, що Україна обміняла свою ядерну зброю на гарантії безпеки, які не спрацювали. «Ми віддали ядерну зброю, обміняли її на гарантії безпеки. Чи спрацювали ці гарантії? Ні. За агресію Росії проти принципів миру, проти міжнародного права, проти багатьох речей, проти Статуту ООН і так далі. Чому тільки Україна платить таку високу ціну? Ми вдячні нашим прихильникам, але платимо ми», – додав Зеленський.

Раніше президент Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення можуть спробувати вберегти своє жалюгідне життя лише у тому випадку, якщо якнайшвидше визнають поразку у війні та заберуть своїх окупантів з території України. 

Нагадаємо, триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення. 

Теги: путін Меморандум Володимир Зеленський Україна президент диктатор ворог деокупація

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