Приємна американська класика: Данілов потролив росіян

Секретар РНБО натякнув, що системи ППО Patriot невдовзі будуть в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов розмістив у своєму ТГ-каналі афішу американського фільму «Патріот», нагадавши російській публіці про те, що США ухвалили рішення передати Україні найближчим часом системи ППО Patriot.

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Нагадаємо, драма «Патріот» вийшла на екрани у 2000 році. Це історія про події у Південній Кароліні у часи війни за незалежність США з Мелом Гібсоном у головній ролі.

Прославлений ветеран і багатодітний батько Бенджамін Мартін не хотів брати участі у воєнних діях. Але вороги вбивають його сина і війна змусила мирного плантатора стати командиром загону повстанців.

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«Завжди приємного переглядати американську класику», – підписав фото Данілов.

Що таке PATRIOT і чому він вкрай необхідний Україні?

Одна з основних переваг системи ППО Patriot – здатність збивати не лише літаки, крилаті, а й балістичні ракети.

Найновіша система PATRIOT може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км Фото Reuters

Саме цей тип ракет найбільше дошкуляє українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.

Як заявляється американським виробником, найновіша система PATRIOT може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

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Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припускає, що найближчим часом не буде легко. Росія буде «скаженіти». «Саме такі часи нас можуть очікувати найближчі місяць-півтора-два», – вважає секретар РНБО.

За інформацією Данілова, в Україні вже налагоджене виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм у промислових масштабах, готується випуск мін та багатьох інших речей, які виробляють уже наші підприємства оборонного комплексу.

Нагадаємо, міністерство оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. Про це у своєму Twitter повідомила кореспондентка «Голосу Америки» у Пентагоні Карла Бабб. Згодом цю інформацію повідомили CNN та BBC.