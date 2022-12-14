Приємна американська класика: Данілов потролив росіян
Секретар РНБО натякнув, що системи ППО Patriot невдовзі будуть в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов розмістив у своєму ТГ-каналі афішу американського фільму «Патріот», нагадавши російській публіці про те, що США ухвалили рішення передати Україні найближчим часом системи ППО Patriot.
Нагадаємо, драма «Патріот» вийшла на екрани у 2000 році. Це історія про події у Південній Кароліні у часи війни за незалежність США з Мелом Гібсоном у головній ролі.
Прославлений ветеран і багатодітний батько Бенджамін Мартін не хотів брати участі у воєнних діях. Але вороги вбивають його сина і війна змусила мирного плантатора стати командиром загону повстанців.
«Завжди приємного переглядати американську класику», – підписав фото Данілов.
Що таке PATRIOT і чому він вкрай необхідний Україні?
Одна з основних переваг системи ППО Patriot – здатність збивати не лише літаки, крилаті, а й балістичні ракети.
Саме цей тип ракет найбільше дошкуляє українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.
Як заявляється американським виробником, найновіша система PATRIOT може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припускає, що найближчим часом не буде легко. Росія буде «скаженіти». «Саме такі часи нас можуть очікувати найближчі місяць-півтора-два», – вважає секретар РНБО.
За інформацією Данілова, в Україні вже налагоджене виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм у промислових масштабах, готується випуск мін та багатьох інших речей, які виробляють уже наші підприємства оборонного комплексу.
Нагадаємо, міністерство оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. Про це у своєму Twitter повідомила кореспондентка «Голосу Америки» у Пентагоні Карла Бабб. Згодом цю інформацію повідомили CNN та BBC.
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