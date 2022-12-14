ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot

За словами журналістки, Пентагон готується відправити батарею Patriot в Україну, щоб допомогти захистити країну від російських ракет

Міністерстві оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. Про це у своєму Twitter повідомляє кореспондентка «Голосу Америки» у Пентагоні Карла Бабб.

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За словами представниці ЗМІ, неназваний високопосадовець заявив, що офіційно про рішення щодо ПРО можуть оголосити вже цього тижня.

«Представник оборонного відомства США підтвердив, що Пентагон готується відправити батарею Patriot в Україну, щоб допомогти захистити країну від російських ракет», – розповіла Бабб.

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Журналістка також вказала, що план передачі спершу має бути погоджений главою Міноборони Ллойдом Остіном, а потім президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Як повідомлялося, США відправляють в Україну літаки з енергообладнанням.

До слова, триває 294 доба повномасштабної війни Росії проти України. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.