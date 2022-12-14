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ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot
План передачі системи Patriot повинен затвердити Джо Байден
фото: AP

За словами журналістки, Пентагон готується відправити батарею Patriot в Україну, щоб допомогти захистити країну від російських ракет

Міністерстві оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. Про це у своєму Twitter повідомляє кореспондентка «Голосу Америки» у Пентагоні Карла Бабб.

За словами представниці ЗМІ, неназваний високопосадовець заявив, що офіційно про рішення щодо ПРО можуть оголосити вже цього тижня.

«Представник оборонного відомства США підтвердив, що Пентагон готується відправити батарею Patriot в Україну, щоб допомогти захистити країну від російських ракет», – розповіла Бабб.

Журналістка також вказала, що план передачі спершу має бути погоджений главою Міноборони Ллойдом Остіном, а потім президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

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Як повідомлялося, США відправляють в Україну літаки з енергообладнанням.

До слова, триває 294 доба повномасштабної війни Росії проти України. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

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Теги: Україна Пентагон ЗМІ війна допомога ЗСУ зброя США

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