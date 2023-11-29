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Стало відомо, яку вигоду отримали США від військової допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, яку вигоду отримали США від військової допомоги Україні
Зброя для України – це робочі місця для американців
фото з відкритих джерел

США завдяки військовій допомозі Україні фінансують американське виробництво озброєння

Адміністрація президента США Джо Байдена поширила інформацію про те, яку вигоду отримали Сполучені Штати від військової допомоги Україні. Про це пише Reuters.

Опубліковані дані демонструють розбивку інвестицій у штатах на суму $27 млрд, які Білий дім витратив на закупівлю боєприпасів та транспортних засобів для потреб армії США та союзників.

Пенсільванія отримала $2,4 млрд, більше ніж будь-який інший штат, у вигляді замовлень на виробництво зброї та боєприпасів, а також інвестицій для впровадження нових технологій.

Техас отримав $1,45 млрд на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншої зброї. До Арізони надійшло близько $2,2 млрд. Зазначається, що Пенсільванія і Арізона є ключовими штатами, які будуть критично важливими для Байдена наступного року.

Згідно з поширеними документами, компанії в Арканзасі та Вісконсіні отримали контракти на суму понад $1 млрд. Повідомляється, що ще $18 млрд контрактних коштів розподілено між виробничими підприємствами, розташованими більш ніж у двох десятках інших штатів.

«У своєму останньому запиті на виділення $106 млрд на Україну, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон і охорону кордонів президент США Джо Байден 20 жовтня наголосив, що зброя для України – це робочі місця для американців», – пише Reuters.

За словами Байдена, частина грошей піде американським компаніям на заміну обладнання, відправленого за кордон, і згадав ракетні системи Patriot, які виробляються компанією Raytheon (RTX.N) в Арізоні, і артилерійські снаряди, вироблені в 12 штатах країни, назвавши Пенсильванію, Огайо і Техас.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів Америки виділив перший грантовий внесок до Фонду підтримки енергетики України на $25 млн.

Раніше повідомлялося, що Сполученим Штатам Америки буде важко схвалити нову допомогу для України та Ізраїлю до кінця 2023 року. Питання гальмується через розбіжності між республіканцями та демократами щодо запропонованих змін в охороні південного кордону США. 

Теги: фінансування США Адміністрація Президента

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