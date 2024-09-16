Стало відомо, хто може стати новим канцлером Німеччини від «консерваторів»

Фрідріх Мерц хоче балотуватися як головний кандидат на крісло канцлера Німеччини

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, ймовірно, стане кандидатом на пост канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС на запланованих наступної осені виборах до бундестагу. Про це пише видання Bild.

«Дискусії про кандидата на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС, ймовірно, буде покладено край: Фрідріх Мерц має намір стати претендентом на посаду глави уряду Німеччини від «консерваторів», – констатувало видання.

За інформацією таблоїду, лідер об'єднаної фракції ХДС/ХСС має намір офіційно оголосити про своє рішення після підбиття підсумків земельних виборів у Бранденбурзі 22 вересня, проте не пізніше 3 жовтня. Очікується, що президії ХДС та баварської «сестринської» партії ХСС проведуть спільне засідання 23 вересня, в ході якого остаточно вирішать питання про кандидата в канцлери.

Нагадаємо, Однопартійці канцлера Німеччини Олафа Шольца приватно висловлюються за те, щоб замінити його в передвиборчому списку більш популярного політика.Серед кандидатів на заміну називають міністра оборони Бориса Пісторіуса чи прем'єр-міністра федеральної землі Саарланд Анке Рехлінгер. Поворотним моментом для канцлера можуть стати вибори 22 вересня у Бранденбурзі – земля, якою Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) керує з моменту об'єднання Німеччини.





