Гарріс переграла Трампа. Чи вплине це на вибори?

Тільки 4% виборців у результаті дебатів змінили свій вибір, чи це остаточно – невідомо

Демократи заміною Байдена майже в останній момент «перевернули ігрового стола», а не просто змінили гру. Це відбилось на дебатах.

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Трамп – 37% : 63% – Гарріс.

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Базові тези – апокаліпсис проти стримано оптимістичних очікувань:

Гарріс: «перегорнемо сторінку», «дивимось у майбутнє з оптимізмом», «нове покоління політиків».

Трамп: «Гарріс найгірша віцепрезидентка в історії», «американці провальна нація», «з нас всі насміхаються», «ми на порозі Третьої світової».

Підсумки дебатів такі:

Гарріс переграла Трампа – бо той помітну частину часу дебатував з Байденом, а не з наявною Гарріс. Аж до кількох безпосередніх нагадувань від Гарріс «кандидат тут я, а не Байден».

Гарріс переграла Трампа – виявилось, що вона вміє переконливо говорити. Тепер Трамп, а не кандидат від демократів, виглядав мляво.

Гарріс переграла Трампа – вона однозначно виглядала настільки добре зовнішньо, що факт «Трамп реально старий, йому 78» буквально бив по очах кожного.

Гарріс переграла Трампа – вона тільки іноді маніпулювала фактами («Трамп заборонить аборти» – хоча такого не казав ні Трамп, ні навіть гіперрадикальний Венс). А Трампа просто задавили фактчекінгом – він жонглював правдою постійно, звично. До речі, республіканці це навіть не посоромились пред'явити як основну претензію – «забагато фактчекінгу і уточнюючих питань».

Гарріс переграла Трампа – очевидно звернулась до хороших фахівців з написання текстів, з іміджу, з публічних промов, до хороших консультантів з політичних і виборчих питань. Трамп досі впевнений у своїй неперевершеності як політика, політтехнолога, публічної особи, спічрайтера, іміджмейкера... Під час дебатів повторював стандартні давно відомі меседжі. Давно програшні меседжі.

Не так Гарріс переграла Трампа («наша адміністрація аж отак сильно підтримувала Україну»), як Трамп програв фактчекінгу («за мене війни б не сталось» – але як він прийшов в Овальний кабінет, війна у нас вже 3 роки як палала, і Трамп пішов, так нічого глобального і не зробивши з війною і Путіним). Йому просто закинули факт: він мав справу з цією війною, з нападом Путіна – і за всю каденцію не зробив нічого.

Не так Гарріс переграла Трампа у мотивації електорату, як Тейлор Свіфт, яка вчасно (випадково чи ні, але факт) виступила за Гарріс. З іншого боку, Трамп може говорити що завгодно і як завгодно, навіть про з'їдених спрінґфілдських котів, – його ядерний електорат лишиться з ним. Розширення республіканського електорату відбувається швидше всупереч заявам і діям Трампа і Венса, ніж завдяки їм. Над розширенням демократичного електорату передусім за рахунок жінок і молоді старанно працює Гарріс, цілий штаб і прихильники на кшталт Свіфт.

Тільки 4% виборців у результаті дебатів змінили свій вибір. Чи це остаточно – невідомо. До виборів ще 2 місяці. Тобто, впливовість дебатів, перемоги чи програшу на них, лишається сумнівною.

Досвід всіх попередніх кампаній однозначно свідчить: виграш чи програш у дебатах дуже слабко, чи й ніяк не корелює з перемогою.

Найпевніше, це будуть останні дебати Трампа з Гарріс, хоча демократи з ентузіазмом наполягають на повторенні.

Але і Трамп, і його команда переконались, що розрахунок на непублічну, недорікувату Гарріс, яка плутається у довжелезних незавершених реченнях і повислих репліках, – чудове контрастне тло для харизматичного активного і голосного Трампа, – цей розрахунок не справдився. І від зміни платформи (на лояльний FoxNews) ситуація не покращиться.

Отже, цей пункт варто взагалі відкинути як такий, що не зіграв. Хоча, звісно, Трамп у своєму стилі назвав власний виступ «найкращим за весь час».

Зрештою, навіть такі трампівські топспікери як сенатор Ліндсі Ґрем і Ілон Маск публічно визнали виступ невдалим. І до них долучився республіканський FoxNews.

Очевидно, боротьба переміститься у площину маніпулювання електоральними групами: демократам треба, щоб на дільниці прийшли максимум жінок і молоді. Республіканці розроблятимуть сценарії, як цьому завадити.

Це класична схема, яку ми не раз спостерігали в Україні.