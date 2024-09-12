Гарріс переграла Трампа. Чи вплине це на вибори?
Тільки 4% виборців у результаті дебатів змінили свій вибір, чи це остаточно – невідомо
Демократи заміною Байдена майже в останній момент «перевернули ігрового стола», а не просто змінили гру. Це відбилось на дебатах.
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Трамп – 37% : 63% – Гарріс.
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Базові тези – апокаліпсис проти стримано оптимістичних очікувань:
- Гарріс: «перегорнемо сторінку», «дивимось у майбутнє з оптимізмом», «нове покоління політиків».
- Трамп: «Гарріс найгірша віцепрезидентка в історії», «американці провальна нація», «з нас всі насміхаються», «ми на порозі Третьої світової».
Підсумки дебатів такі:
- Гарріс переграла Трампа – бо той помітну частину часу дебатував з Байденом, а не з наявною Гарріс. Аж до кількох безпосередніх нагадувань від Гарріс «кандидат тут я, а не Байден».
- Гарріс переграла Трампа – виявилось, що вона вміє переконливо говорити. Тепер Трамп, а не кандидат від демократів, виглядав мляво.
- Гарріс переграла Трампа – вона однозначно виглядала настільки добре зовнішньо, що факт «Трамп реально старий, йому 78» буквально бив по очах кожного.
- Гарріс переграла Трампа – вона тільки іноді маніпулювала фактами («Трамп заборонить аборти» – хоча такого не казав ні Трамп, ні навіть гіперрадикальний Венс). А Трампа просто задавили фактчекінгом – він жонглював правдою постійно, звично. До речі, республіканці це навіть не посоромились пред'явити як основну претензію – «забагато фактчекінгу і уточнюючих питань».
- Гарріс переграла Трампа – очевидно звернулась до хороших фахівців з написання текстів, з іміджу, з публічних промов, до хороших консультантів з політичних і виборчих питань. Трамп досі впевнений у своїй неперевершеності як політика, політтехнолога, публічної особи, спічрайтера, іміджмейкера... Під час дебатів повторював стандартні давно відомі меседжі. Давно програшні меседжі.
- Не так Гарріс переграла Трампа («наша адміністрація аж отак сильно підтримувала Україну»), як Трамп програв фактчекінгу («за мене війни б не сталось» – але як він прийшов в Овальний кабінет, війна у нас вже 3 роки як палала, і Трамп пішов, так нічого глобального і не зробивши з війною і Путіним). Йому просто закинули факт: він мав справу з цією війною, з нападом Путіна – і за всю каденцію не зробив нічого.
- Не так Гарріс переграла Трампа у мотивації електорату, як Тейлор Свіфт, яка вчасно (випадково чи ні, але факт) виступила за Гарріс. З іншого боку, Трамп може говорити що завгодно і як завгодно, навіть про з'їдених спрінґфілдських котів, – його ядерний електорат лишиться з ним. Розширення республіканського електорату відбувається швидше всупереч заявам і діям Трампа і Венса, ніж завдяки їм. Над розширенням демократичного електорату передусім за рахунок жінок і молоді старанно працює Гарріс, цілий штаб і прихильники на кшталт Свіфт.
- Тільки 4% виборців у результаті дебатів змінили свій вибір. Чи це остаточно – невідомо. До виборів ще 2 місяці. Тобто, впливовість дебатів, перемоги чи програшу на них, лишається сумнівною.
- Досвід всіх попередніх кампаній однозначно свідчить: виграш чи програш у дебатах дуже слабко, чи й ніяк не корелює з перемогою.
Найпевніше, це будуть останні дебати Трампа з Гарріс, хоча демократи з ентузіазмом наполягають на повторенні.
Але і Трамп, і його команда переконались, що розрахунок на непублічну, недорікувату Гарріс, яка плутається у довжелезних незавершених реченнях і повислих репліках, – чудове контрастне тло для харизматичного активного і голосного Трампа, – цей розрахунок не справдився. І від зміни платформи (на лояльний FoxNews) ситуація не покращиться.
Отже, цей пункт варто взагалі відкинути як такий, що не зіграв. Хоча, звісно, Трамп у своєму стилі назвав власний виступ «найкращим за весь час».
Зрештою, навіть такі трампівські топспікери як сенатор Ліндсі Ґрем і Ілон Маск публічно визнали виступ невдалим. І до них долучився республіканський FoxNews.
Очевидно, боротьба переміститься у площину маніпулювання електоральними групами: демократам треба, щоб на дільниці прийшли максимум жінок і молоді. Республіканці розроблятимуть сценарії, як цьому завадити.
Це класична схема, яку ми не раз спостерігали в Україні.
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