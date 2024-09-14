Німеччина не відправлятиме Україні далекобійні ракети? Заява Шольца

Німеччина неодноразово відмовлялася надіслати Києву ракети великої дальності Taurus через побоювання ескалації конфлікту

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде відправляти ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Про це повідомляє France 24.

«Німеччина прийняла чітке рішення щодо того, що ми будемо робити, а чого не робитимемо. Це рішення не зміниться», – сказав Шольц.

Однак, як пише видання, Німеччина неодноразово відмовлялася надіслати Києву ракети великої дальності Taurus через побоювання ескалації конфлікту. Також Німеччина є другою після США країною, що надає найбільшу військову допомогу Україні, але наступного року планує вдвічі скоротити свій бюджет на цю допомогу.

Нагадаємо, італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ.

Так, La Repubblica повідомила, що Шольц разом з деякими однопартійцями розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні. Він нібито схожий на Мінські угоди і передбачає ймовірну передачу Росії частини українських територій. Незадовго до того німецький канцлер заявив, що в російсько-українській війні «настав момент, коли варто обговорити вихід із цієї ситуації війни та досягнення миру якнайшвидше».

Натомість речник ЄС Пітер Стано вважає, що найбільш надійним є план президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, Україна розробляє зрозумілий мирний план для закінчення війни, який повинен бути готовим вже до кінця цього року.