Президент України прокоментував «мирний план» Шольца щодо завершення війни

Раніше стало відомо, що Шольц разом з деякими однопартійцями нібито розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні

Зеленський поставив під сумнів існування «мирного плану» канцлера Німеччини щодо врегулювання війни в Україні

Коментуючи можливий «мирний план» канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент Володимир Зеленський, заявив, що не впевнений в існуванні такого плану. Про це він заявив під час пресконференції на саміті Кримської платформи.

Президент заявив, що деталі про так званий «мирний план» Шольца йому невідомі. «Не може бути ніяких планів без України про нас. І я не впевнений, що такий план існує», – сказав Зеленський

Нагадаємо, італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ.

Так, La Repubblica повідомила, що Шольц разом з деякими однопартійцями розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні. Він нібито схожий на Мінські угоди і передбачає ймовірну передачу Росії частини українських територій. Незадовго до того німецький канцлер заявив, що в російсько-українській війні «настав момент, коли варто обговорити вихід із цієї ситуації війни та досягнення миру якнайшвидше».

Натомість речник ЄС Пітер Стано вважає, що найбільш надійним є план президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, Україна розробляє зрозумілий мирний план для закінчення війни, який повинен бути готовим вже до кінця цього року.

До слова, Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території та всіх своїх громадян.