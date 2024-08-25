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Ющенко назвав винних у появі путінського режиму

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ющенко назвав винних у появі путінського режиму
Ющенко заявив, що не вважає Путіна розумною людиною
фото з відкритих джерел

Експрезидент заявив, що великі гроші від Європи перетворили Путіна на шизофреніка

Країни Заходу, які продовжували скуповувати російські енергоресурси після того, як Путін встановив диктаторський режим, винні у тому, що Росія нападала на Україну та веде агресивну політику. Таку думку в ефірі «Еспресо» висловив колишній президент України Віктор Ющенко.

Ющенко заявив, що Європа бездумно платила путінському режиму мільярди доларів, порушуючи усі норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку.

«Якщо подумати й дати відповідь по совісті, Путіна, такого, як сьогодні знає світ, насправді виховала західна політика. Путінізація, яку прийняла Європа, – це продукт останніх 15-17 років, коли європейські країни бездумно платили Путіну мільярд доларів на добу, порушуючи усі прийняті національні та європейські норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку», – зазначив Ющенко.

Він заявив, що саме великі гроші від Європи перетворили Путіна на шизофреніка.

«Один мільярд на добу – це, звичайно, те, що привело Путіна до шизофренії, нерозсудливості, втрати останніх частин розуму. По суті на світ з’являється версія фашизму 21-го сторіччя. Це те, що відбулося на наших очах. А з іншого боку – той подвиг, який робить сьогодні наша нація», – додав політик.

Крім того, Ющенко заявив, що не вважає російського диктатора розумною людиною.

«Я думаю, що він дурна людина. Розумна людина не може так вчиняти у цих обставинах, до яких він довів країну. Я думаю, що за 25 років він породив найнеуспішніший проєкт для Росії – як знищити цю країну", - наголосив Ющенко.

Нагадаємо, за два тижні після початку операції Збройних сил України  в Курській області, ставлення росіян до президента Володимира Путіна значно погіршилося.

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Теги: росія путін Європа гроші Віктор Ющенко політика президент втрати

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