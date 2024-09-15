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Шольц втрачає довіру? Однопартійці канцлера задумалися про нового кандидата на виборах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Шольц втрачає довіру? Однопартійці канцлера задумалися про нового кандидата на виборах
Критики посилаються на можливість використати досвід Джо Байдена, який під час виборів поступився місцем Камалі Гарріс
фото: Markus Schreiber

Соціологи: У Шольца найнижчий рейтинг як канцлера з часів об'єднання Німеччини – 77% назвали його «слабким лідером»

Однопартійці канцлера Німеччини Олафа Шольца приватно висловлюються за те, щоб замінити його в передвиборчому списку більш популярного політика. Про це повідомляє Financial Times.

Серед кандидатів на заміну називають міністра оборони Бориса Пісторіуса чи прем'єр-міністра федеральної землі Саарланд Анке Рехлінгер. Поворотним моментом для канцлера можуть стати вибори 22 вересня у Бранденбурзі – земля, якою Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) керує з моменту об'єднання Німеччини.

Опозиція говорить про втрату довіри виборців до уряду, який не справляється з актуальними проблемами Німеччини, серед яких: нелегальна міграція, посилення популістів та застій економіки. У відсутності єдності влади звинувачують саме Шольца.

«Є багато людей у ​​парламентській фракції, які вказують на те, як Джо Байден поступився місцем Камалі Гарріс, і запитують, чи не може це стати прецедентом для нас», – наводить газета слова одного з депутатів СДПН.

За даними соціологів служби Forschungsgruppe Wahlen, у Шольца найнижчий рейтинг схвалення канцлера з часів об'єднання Німеччини 1990 року – минулого тижня 77% учасників опитування назвали його «слабким лідером».

Партнери Німеччини в ЄС також незадоволені нерішучістю Шольца, зазначаючи, що перед Євросоюзом стоїть безліч серйозних завдань, вирішувати які канцлер «не може, або не хоче». Прибічники Шольца в уряді називають звинувачення несправедливими і вважають, що критики недооцінюють складність управління коаліцією з трьох партій з ідеологіями, що різко розрізняються.

Нагадаємо, канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде відправляти ЗСУ далекобійні ракети Taurus.

Також італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ.

Так, La Repubblica повідомила, що Шольц разом з деякими однопартійцями розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні. Він нібито схожий на Мінські угоди і передбачає ймовірну передачу Росії частини українських територій. Незадовго до того німецький канцлер заявив, що в російсько-українській війні «настав момент, коли варто обговорити вихід із цієї ситуації війни та досягнення миру якнайшвидше».

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Теги: Олаф Шольц земля рейтинг політика вибори Німеччина

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