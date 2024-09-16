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Шольц зустрівся із президентом Узбекистану: про що домовилися лідери країн

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Шольц зустрівся із президентом Узбекистану: про що домовилися лідери країн
Олафа Шольца зустрів з військовими почестями президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, 15 вересня 2024 року, Узбекистан, Самарканд
фотo: Matbuot xizmati

Поїздка Шольца до Центральної Азії є частиною зусиль його уряду щодо зміцнення зв’язків із регіоном

Німеччина та Узбекистан уклали угоду про міграцію та трудову мобільність, а також підписали низку інших угод, спрямованих на поглиблення співпраці в таких сферах, як стратегічні сировинні матеріали та боротьба зі зміною клімату. Про це повідомляє Bloomberg.

Угоди були підписані в неділю в Самарканді за присутності президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва та канцлера Німеччини Олафа Шольца, який вперше відвідує Центральну Азію.

Шольца супроводжує делегація підприємців, ця поїздка є частиною зусиль його уряду щодо зміцнення зв’язків із країнами Центральної Азії в таких сферах, як промисловість, енергетика та охорона довкілля, а також у галузі безпеки та оборони. Це також важливо для поточних зусиль із диверсифікації джерел енергії та сировини Німеччини від країн, таких як Росія та Китай.

За даними уряду Німеччини, угода про міграцію з Узбекистаном допоможе країні залучити кваліфікованих працівників, хоча невідомо, наскільки це допоможе вирішити постійний дефіцит робочої сили в найбільшій економіці Європи. Угода також встановлює механізм співпраці щодо повернення мігрантів, які не мають права залишатися в обох країнах.

Федерального канцлера Німеччини зустрічає з військовими почестями президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, 15 вересня 2024 року, Узбекистан, Самарканд
Федерального канцлера Німеччини зустрічає з військовими почестями президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, 15 вересня 2024 року, Узбекистан, Самарканд
фотo: Matbuot xizmati

«Ми залучаємо робітників та кваліфікованих працівників до нашої країни, яких ми терміново потребуємо у виробництві, малому бізнесі, догляді та багатьох інших сферах», – сказала міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, яка підписала угоду про міграцію в Самарканді.

Раніше Німеччина уклала аналогічну угоду з Кенією під час візиту президента африканської країни Вільяма Руто. 

«Угода – а це, по суті, інша сторона медалі – також передбачає ефективні процедури повернення тих, хто приїхав до нас із Кенії, але не має або не може отримати право на проживання», – сказав Шольц на спільній пресконференції з Руто в канцелярії в Берліні.

Уряд Шольца посилив свою позицію щодо міграції в останні місяці у відповідь на зростання екстремістських партій зліва і справа, які хочуть обмежити кількість іммігрантів, що прибувають у країну.

Федерального канцлера Олафа Шольца зустрічає з почестями президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, 15 вересня 2024 року, Узбекистан, Самарканд
Федерального канцлера Олафа Шольца зустрічає з почестями президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, 15 вересня 2024 року, Узбекистан, Самарканд
фото: matbuot xizmati

Крім угоди про міграцію, Німеччина та Узбекистан підписали такі угоди в неділю:

  • Спільну декларацію про наміри щодо глибшої співпраці у сфері стратегічних сировинних матеріалів, таких як мідь, для підвищення стійкості ланцюгів постачання;
  • Декларацію про наміри щодо ветеринарної медицини та тваринництва;
  • Декларацію про наміри щодо співпраці у сфері сталого використання водних ресурсів;
  • Угоду про транспортну співпрацю, включаючи швидкісні залізничні перевезення.

У понеділок Шольц має провести переговори в Астані з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, і обидві країни також підпишуть низку угод. Ці угоди стосуються співпраці між Бундесбанком і центральним банком Казахстану, а також створення Німецько-Казахстанського інституту науки і технологій і німецької школи в Астані.

У вівторок Шольц, Токаєв і Мірзійоєв мають зустрітися з президентами Таджикистану, Киргизстану і Туркменістану в Астані.

Нагадаємо, уперше за 22 роки німецький канцлер відвідає країни Центральної Азії.

До слова, однопартійці канцлера Німеччини Олафа Шольца приватно висловлюються за те, щоб замінити його в передвиборчому списку більш популярного політика

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Теги: переговори охорона Узбекистан політика промисловість Китай Німеччина енергетика

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