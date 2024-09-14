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Трамп назвав подію, яка означатиме для США війну з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп назвав подію, яка означатиме для США війну з Росією
Дональд Трамп під час виступу
фото: Associated Press

Дональд Трамп наголосив на тому, що його суперниця хоче повернути у США військовий призов

Кандидат у президенти США від Республіканської партії  Дональд Трамп заявив, якщо на виборах переможе демократка Камала Гарріс, то це означатиме для Америки війну з Росією. Про це він сказав під час свого виступу на мітингу в Лас-Вегасі.

Трамп наголосив на тому, що його суперниця хоче повернути у США військовий призов і «відправити ваших дітей на війну».

«Голосуючи за Гарріс, ви голосуєте за війну з Росією. Хто-небудь хоче війни з Росією? Якщо це буде необхідно, ми підемо на це. Але бажано не допускати цього. Вона хоче повернути призов, закликати ваших дітей і відправити їх на війну, якої не повинно було бути», – заявив колишній президент.

Окрім того, він вкотре заявив про те, що закінчить війну в Україні та на Близькому Сході, «щойно стане президентом».

Раніше Зеленський розповів, яку обіцянку Трамп дав йому кілька місяців тому. 

Також Папа Римський Франциск піддав критиці кандидатів у президенти США, все через антимігрантську політику Дональда Трампа та підтримку права на аборти Камалою Гарріс.

Нагадаємо, кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп провели свої перші дебати. «Главком» наводить основні теми, які обговорили кандидати у президенти та цитати Трампа та Гарріс.

Під час дискусії вони обговорювали питання щодо економічного розвитку, нелегальних мігрантів та російсько-української війни. Трамп двічі ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у цій війні, укотре наголосивши, що зможе закінчити війну за 24 години. Гарріс своєю чергою заявила, що Трамп просто здасть Україну за 24 години після того, як стане президентом: «Якби Трамп був президентом, Путін би сидів в Києві й думав би як далі захоплювати Європу. Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід». 

Телерадіокомпанія CNN провела опитування серед зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами кандидатів у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. 63% респондентів вважають, що перемогла представниця Демократичної партії.  Однак 37% опитаних надали перевагу Дональду Трампу.

Телерадіокомпанія зазначає, що перед дебатами ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат буде кращим: 50% за Гарріс та 50% за Трампа. Результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які приєдналися, і не відображають погляди всієї громадськості, зауважує CNN.

До слова, команда Камали Гарріс хоче, аби вона та її опонент на майбутніх виборах у США Дональд Трамп провели ще один раунд дебатів у жовтні.

Теги: Дональд Трамп партії президент Камала Гарріс Папа Римський путін дебати

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