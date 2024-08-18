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У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі: постраждали понад 30 людей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі: постраждали понад 30 людей
Пожежа спалахнула в нижній частині атракціону та швидко поширилася
фото: LZ

Понад 30 людей отримали поранення внаслідок загоряння атракціону, двоє з них перебувають у тяжкому стані

Під час фестивалю Highfield у німецькому Лейпцигу загорілося оглядове колесо, внаслідок чого постраждати десятки людей. Про це пише Spiegel.

Під час виступу репера Ski Aggu спалахнула одна з гондол, вогонь швидко перекинувся на сусідню.

У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі: постраждали понад 30 людей фото 1
фото: LZ

Пожежа спалахнула в нижній частині атракціону та швидко поширилася.

Спроби загасити полум'я вогнегасниками були марними, тому гондоли колеса огляду негайно підняли вгору, аби запобігти подальшому поширенню пожежі.

У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі: постраждали понад 30 людей фото 2
фото: LZ

Понад 30 людей отримали поранення внаслідок загоряння атракціону, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Більшість людей постраждали від димового газу.

5 фото
На весь екран
фото з відкритих джерел

Попри інцидент, фестиваль був лише тимчасово призупинений і невдовзі продовжився наступними виступами. Організатори повідомили про технічний збій як причину пожежі.

Нагадаємо, у Німеччині на території федеральної землі Рейнланд-Пфальц частково обрушилася будівля готелю у Креві, загинуло дві людини.

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Теги: пожежа Німеччина фестиваль

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