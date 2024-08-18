У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі: постраждали понад 30 людей
Понад 30 людей отримали поранення внаслідок загоряння атракціону, двоє з них перебувають у тяжкому стані
Під час фестивалю Highfield у німецькому Лейпцигу загорілося оглядове колесо, внаслідок чого постраждати десятки людей. Про це пише Spiegel.
Під час виступу репера Ski Aggu спалахнула одна з гондол, вогонь швидко перекинувся на сусідню.
#highfield vom See gefilmt pic.twitter.com/QNqp6YbeoS— Bestimmer (@Bestimmer21) August 17, 2024
Пожежа спалахнула в нижній частині атракціону та швидко поширилася.
Спроби загасити полум'я вогнегасниками були марними, тому гондоли колеса огляду негайно підняли вгору, аби запобігти подальшому поширенню пожежі.
Понад 30 людей отримали поранення внаслідок загоряння атракціону, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Більшість людей постраждали від димового газу.
Aktuell brennt ein Wagon vom Riesenrad auf dem #highfield Festival! Am besten nicht mehr Richtung Gelände laufen pic.twitter.com/3jh9pGaUhG— mueckenmoerder (@mueckenmoerder) August 17, 2024
Попри інцидент, фестиваль був лише тимчасово призупинений і невдовзі продовжився наступними виступами. Організатори повідомили про технічний збій як причину пожежі.
Нагадаємо, у Німеччині на території федеральної землі Рейнланд-Пфальц частково обрушилася будівля готелю у Креві, загинуло дві людини.
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