У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі: постраждали понад 30 людей

Пожежа спалахнула в нижній частині атракціону та швидко поширилася

Понад 30 людей отримали поранення внаслідок загоряння атракціону, двоє з них перебувають у тяжкому стані

Під час фестивалю Highfield у німецькому Лейпцигу загорілося оглядове колесо, внаслідок чого постраждати десятки людей. Про це пише Spiegel.

Під час виступу репера Ski Aggu спалахнула одна з гондол, вогонь швидко перекинувся на сусідню.

фото: LZ

Пожежа спалахнула в нижній частині атракціону та швидко поширилася.

Спроби загасити полум'я вогнегасниками були марними, тому гондоли колеса огляду негайно підняли вгору, аби запобігти подальшому поширенню пожежі.

фото: LZ

Понад 30 людей отримали поранення внаслідок загоряння атракціону, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Більшість людей постраждали від димового газу.

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фото з відкритих джерел

Aktuell brennt ein Wagon vom Riesenrad auf dem #highfield Festival! Am besten nicht mehr Richtung Gelände laufen pic.twitter.com/3jh9pGaUhG — mueckenmoerder (@mueckenmoerder) — mueckenmoerder (@mueckenmoerder) August 17, 2024

Попри інцидент, фестиваль був лише тимчасово призупинений і невдовзі продовжився наступними виступами. Організатори повідомили про технічний збій як причину пожежі.

Нагадаємо, у Німеччині на території федеральної землі Рейнланд-Пфальц частково обрушилася будівля готелю у Креві, загинуло дві людини.