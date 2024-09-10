Шольц пропонує переговори з Росією. Чого чекає Захід?
Чи є у Заходу чітка переговорна позиція?
Шольц заявив, що готовий говорити з російською стороною у рамках мирного переговорного процесу.
Поговорити-то можна (Макрон уже говорив з Путіним), але у чому полягає переговорна позиція Заходу?
Припинення війни хочуть усі, окрім Росії. І це, ніби, розуміють на Заході. Як і визнають те, що війна, гібридна, ведеться і проти нього самого.
Однак досягти миру неможливо без чіткої стратегії (бачення довгострокових цілей).
Заморозку війни можна обговорювати, але якщо вона вписується у поетапний план руху до сталого та справедливого миру. Інакше – війна в якійсь перспективі точно вийде на новий рівень.
Якщо узагальнити, то залишається два великих питання, по яким потрібна визначеність Заходу.
- Більше оборонних можливостей (зброя, зняття обмежень на застосування, долучення Заходу на рівні оборонних дій, зокрема систем ППО).
- Готовність бачити Україну частиною Заходу навіть за наявної окупації Росією частини наших територій.
Відсутність визначеності по цим двом, базовим позиціям, буде спонукати Кремль і далі посилювати агресивні та гібридні дії як проти України, так і проти Заходу. Росія уже тестує рубежі НАТО (Польщу, Румунію, країни Балтії) на предмет реакції Альянсу.
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