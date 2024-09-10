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Олеся Яхно Політтехнологиня

Шольц пропонує переговори з Росією. Чого чекає Захід?

glavcom.ua
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Шольц висловився за прискорення мирних зусиль для завершення війни в Україн
колаж: glavcom.ua

Чи є у Заходу чітка переговорна позиція?

Шольц заявив, що готовий говорити з російською стороною у рамках мирного переговорного процесу.

Поговорити-то можна (Макрон уже говорив з Путіним), але у чому полягає переговорна позиція Заходу?

Припинення війни хочуть усі, окрім Росії. І це, ніби, розуміють на Заході. Як і визнають те, що війна, гібридна, ведеться і проти нього самого.

Однак досягти миру неможливо без чіткої стратегії (бачення довгострокових цілей).

Заморозку війни можна обговорювати, але якщо вона вписується у поетапний план руху до сталого та справедливого миру. Інакше – війна в якійсь перспективі точно вийде на новий рівень.

Якщо узагальнити, то залишається два великих питання, по яким потрібна визначеність Заходу.

  1. Більше оборонних можливостей (зброя, зняття обмежень на застосування, долучення Заходу на рівні оборонних дій, зокрема систем ППО).
  2. Готовність бачити Україну частиною Заходу навіть за наявної окупації Росією частини наших територій.

Відсутність визначеності по цим двом, базовим позиціям, буде спонукати Кремль і далі посилювати агресивні та гібридні дії як проти України, так і проти Заходу. Росія уже тестує рубежі НАТО (Польщу, Румунію, країни Балтії) на предмет реакції Альянсу.

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Джерело
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Теги: росія Німеччина зброя війна Україна переговори

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Олеся Яхно

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