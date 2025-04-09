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Євросоюз перерахував Україні 1 млрд євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Євросоюз перерахував Україні 1 млрд євро
Український премʼєр зустрівся у Брюсселі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Україна отримала третій транш в межах ініціативи G7

Європейський Союз передав Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

«Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі», – каже він.

ЄС перерахував Україні вже третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти буде спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету.

Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.

«Наголосив на зустрічі, що наш пріоритет – повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України. Приділили цьому питанню окрему увагу», – додав Шмигаль.

Як відомо, на початку 2025 року до державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.

Раніше Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро чергового траншу в межах Ukraine Facility. Кошти допоможуть підтримувати макроекономічну стабільність України.

Тим часом загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро.

До слова, Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.

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Теги: фінансування Європейський союз Денис Шмигаль

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