Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС видає посадовцям одноразові телефони для поїздок до США через страх шпигунства – FT

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
ЄС видає посадовцям одноразові телефони для поїздок до США через страх шпигунства – FT
Серед нових порад є рекомендація вимикати телефони на кордоні зі США й класти їх до спеціальних захисних чохлів
фото з відкритих джерел

Інструкції для США є такими ж, як і для України та Китаю, куди заборонено брати обладнання через ризики російського або китайського стеження

Працівникам Європейської комісії видають одноразові телефони та базові ноутбуки для візитів до США. Раніше такі заходи застосовували тільки для поїздок до Китаю та України. Як передає «Главком», про це повідомляє Financial Times, посилаючись на чотирьох неназваних людей, знайомих із ситуацією.

Нові вказівки отримали посадовці Єврокомісії, які наступного тижня їдуть до США на зустріч Міжнародного валютного фонду та Світового банку, – єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, керівниця департаменту фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке та єврокомісар з міжнародного партнерства Йозеф Сікела.

Ці інструкції є такими самими, як і для тих, хто збирається до України та Китаю, куди заборонено брати обладнання через ризики російського або китайського стеження.

Серед нових порад також рекомендація вимикати телефони на кордоні зі США й класти їх до спеціальних захисних чохлів, які захищають пристрої від можливого стеження.

«Вони занепокоєні тим, що США можуть отримати доступ до систем Комісії», – сказав один із посадовців. У самій Єврокомісії підтвердили, що нещодавно оновили рекомендації з безпеки, але не надали подробиць.

Нагадаємо, загальна кількість іноземних туристів, які відвідали США, у березні знизилася на 12% порівняно з тим самим періодом минулого року. Це найбільше падіння, починаючи з 2021 року, коли діяли обмеження через Covid. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Туристи з країн Європи почали скасовувати поїздки до США на тлі політичної та економічної напруженості, яка з'явилася за президента Дональда Трампа, а також побоювань через вороже ставлення на кордоні.  

У березні кількість мандрівників із Західної Європи, які зупинялися у Сполучених Штатах хоча б на одну ніч, знизилася на 17% порівняно з тим же періодом минулого року, свідчать дані Управління міжнародної торгівлі (ITA, агентство у складі Міністерства торгівлі США, – «Главком»). Кількість поїздок із таких країн як Ірландія, Норвегія та Німеччина скоротилася більш ніж на 20%.

До слова, флагманська авіакомпанія Канади Air Canada оновила інформацію щодо скасованих рейсів до США. Раніше менеджмент перевізника заявив, що зіштовхнувся з падінням попиту з боку канадців на подорожі до Сполучених Штатів.

Читайте також:

Теги: шпигун США Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС сподівається, що переговори допоможуть послабити американські тарифи
Єврокомісар з торгівлі вирушив до США, аби домовитися про зниження тарифів
Сьогодні, 09:34
Військових та техніку перемістять на інші об’єкти в Польщі
США виводять своїх військових із хабу допомоги Україні в Польщі: причина
8 квiтня, 17:38
Лагард розкритикувала анонсовані Трампом тарифи для всього світу
Президентка Європейського центробанку розкритикувала нові мита Трампа
2 квiтня, 14:40
Трамп назвав Маска розумним
Трамп заявив, що DOGE Маска припинить існування
1 квiтня, 06:21
Раніше Трамп називав ЄС «одним з найбільш ворожих податкових і тарифних органів у світі»
Чи є Трамп – ворогом континенту? Жителі країн ЄС взяли участь в опитуванні
20 березня, 19:34
За словами Віткоффа, атаки, які сталися минулої ночі, відбулися до наказу Путіна
Спецпредставник Трампа заперечив російську атаку на енергоінфраструктуру України
19 березня, 17:37
Один з перших інвесторів Tesla заявив, що Ілон Маск знищив репутацію компанії
Інвестор Tesla вимагає, аби Маск залишив посаду гендиректора
19 березня, 15:51
Вимоги Путіна щодо припинення мобілізації в Україні та зупинки західної військової допомоги викликають серйозні занепокоєння
Припинення вогню в Україні: що стоїть за вимогами Путіна
18 березня, 12:25
«Не важко зрозуміти, що трапиться далі після підписання будь-якої угоди з Путіним»
Чи готова Європа уникнути війни з РФ по справжньому допомігши Україні?
17 березня, 13:47

Політика

ЄС видає посадовцям одноразові телефони для поїздок до США через страх шпигунства – FT
ЄС видає посадовцям одноразові телефони для поїздок до США через страх шпигунства – FT
Німеччина призначила дату голосування за нового канцлера
Німеччина призначила дату голосування за нового канцлера
Естонські військові атакуватимуть цивільні судна у разі небезпеки: ухвалено закон
Естонські військові атакуватимуть цивільні судна у разі небезпеки: ухвалено закон
Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні
Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні
Лікар Трампа оприлюднив результати медогляду президента США
Лікар Трампа оприлюднив результати медогляду президента США
Сі Цзіньпін готує удар по США. З якими країнами Китай формуватиме коаліцію
Сі Цзіньпін готує удар по США. З якими країнами Китай формуватиме коаліцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
28K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
18K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
12K
Втрати ворога станом на 14 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
7359
Дівчинка вилізла на кондиціонер на восьмому поверсі і налякала дніпрян

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua