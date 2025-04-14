ЄС видає посадовцям одноразові телефони для поїздок до США через страх шпигунства – FT

Серед нових порад є рекомендація вимикати телефони на кордоні зі США й класти їх до спеціальних захисних чохлів

Інструкції для США є такими ж, як і для України та Китаю, куди заборонено брати обладнання через ризики російського або китайського стеження

Працівникам Європейської комісії видають одноразові телефони та базові ноутбуки для візитів до США. Раніше такі заходи застосовували тільки для поїздок до Китаю та України. Як передає «Главком», про це повідомляє Financial Times, посилаючись на чотирьох неназваних людей, знайомих із ситуацією.

Нові вказівки отримали посадовці Єврокомісії, які наступного тижня їдуть до США на зустріч Міжнародного валютного фонду та Світового банку, – єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, керівниця департаменту фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке та єврокомісар з міжнародного партнерства Йозеф Сікела.

Ці інструкції є такими самими, як і для тих, хто збирається до України та Китаю, куди заборонено брати обладнання через ризики російського або китайського стеження.

Серед нових порад також рекомендація вимикати телефони на кордоні зі США й класти їх до спеціальних захисних чохлів, які захищають пристрої від можливого стеження.

«Вони занепокоєні тим, що США можуть отримати доступ до систем Комісії», – сказав один із посадовців. У самій Єврокомісії підтвердили, що нещодавно оновили рекомендації з безпеки, але не надали подробиць.

Нагадаємо, загальна кількість іноземних туристів, які відвідали США, у березні знизилася на 12% порівняно з тим самим періодом минулого року. Це найбільше падіння, починаючи з 2021 року, коли діяли обмеження через Covid. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Туристи з країн Європи почали скасовувати поїздки до США на тлі політичної та економічної напруженості, яка з'явилася за президента Дональда Трампа, а також побоювань через вороже ставлення на кордоні.

У березні кількість мандрівників із Західної Європи, які зупинялися у Сполучених Штатах хоча б на одну ніч, знизилася на 17% порівняно з тим же періодом минулого року, свідчать дані Управління міжнародної торгівлі (ITA, агентство у складі Міністерства торгівлі США, – «Главком»). Кількість поїздок із таких країн як Ірландія, Норвегія та Німеччина скоротилася більш ніж на 20%.

До слова, флагманська авіакомпанія Канади Air Canada оновила інформацію щодо скасованих рейсів до США. Раніше менеджмент перевізника заявив, що зіштовхнувся з падінням попиту з боку канадців на подорожі до Сполучених Штатів.