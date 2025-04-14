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Київ просить представників ЄС приїхати 9 травня – Politico

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Київ просить представників ЄС приїхати 9 травня – Politico
Сибіга в понеділок передав запрошення своїм колегам з Європейського Союзу
фото ілюстративне

Володимир Зеленський також хотів би прийняти 9 травня лідерів «коаліції охочих»

Український уряд запросив високопосадовців європейських держав 9 травня до Києва на знак демонстрації дипломатичної сили проти щорічного військового параду президента Росії Володимира Путіна в Москві того ж дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, міністр закордонних справ Андрій Сибіга в понеділок передав запрошення своїм колегам з Європейського Союзу під час зустрічі в Люксембурзі, закликавши їх «продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни».

Також, як повідомляє видання, окремо президент Володимир Зеленський хотів би прийняти 9 травня лідерів коаліції, які бажають «визначити гарантії безпеки» для України після того, як буде досягнуто домовленості про можливе припинення вогню з Росією, додав Сибіга. 

Хоча він не уточнив, де відбудеться ця зустріч, обговорюється можливий візит в Україну на початку травня глав держав, у тому числі майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомили два дипломати ЄС на умовах анонімності, щоб розповісти про потенційну майбутню подію.

Російський лідер надіслав запрошення лідерам Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії приєднатися до нього в Москві на святкуванні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, повідомляють російські ЗМІ. Він не запросив США і більшість країн-членів ЄС.

Раніше колишній президент США Джордж Буш і тодішній президент Франції Жак Ширак були присутні на військовому параді на Красній площі в Москві в 2005 році, але в останні роки ніхто із західних лідерів не був присутній на святкуванні.

Нагадаємо, Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів. У медичних закладах Сум лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей, і серед них дев’ять дітей. 11 людей – у важкому стані, зокрема три дитини. 

«Робиться все, щоб допомогти максимально. Лише від учорашнього удару загинули 34 людини, а 119 поранені. На жаль, двоє дітей загинули, ще 15 поранені», – каже глава держави.


 

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Теги: Володимир Зеленський Європейський союз

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