Трамп вперше показав «золоту карту» вартістю $5 млн

Трамп каже, що почнуть продавати карти вже зовсім скоро

Президент США Дональд Трамп продемонстрував пресі «золоту карту» вартістю $5 млн. Ця карта дасть право іноземцям жити та працювати. Про це повідомляє «Главком».

Трамп поспілкувався з журналістами на борту літака Air Force One і вперше показав «золоту карту». Карта й дійсно має дизайн в золотистому кольорі, на ній зображено портрет Трампа. Також міститься підпис «The Trump card».

«За $5 млн це може стати вашим», – сказав він. За його словами, карти на продажі можуть бути доступними вже за декілька тижнів.

"For $5m this could be yours."



Donald Trump presents his "gold card" immigration visa, which gives buyers permanent residency in the US and a path to citizenship.



Trump tariffs live ➡️ https://t.co/PpGDnuqA4M pic.twitter.com/nmwzsrhFSF — Sky News (@SkyNews) — Sky News (@SkyNews) April 3, 2025

Як відомо, ця карта дозволить заможним іноземцям отримати постійне місце проживання в США в обмін на внесок у розмірі $5 млн.

«Ми збираємося встановити ціну на цю карту в розмірі близько $5 млн, і це дасть привілеї по грін-карті, а також дозволить отримати громадянство. І заможні люди приїжджатимуть до нашої країни, купуючи цю картку», – раніше розповів журналістам Трамп в Овальному кабінеті.

На питання, чи розглядає він можливість продажу карток російським олігархам, Трамп відповів: «Так, можливо. Я знаю кілька російських олігархів – дуже приємні люди».