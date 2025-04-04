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Трамп вперше показав «золоту карту» вартістю $5 млн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп вперше показав «золоту карту» вартістю $5 млн
Трамп показав журналістам «золоту карту»
скриншот з відео

Трамп каже, що почнуть продавати карти вже зовсім скоро

Президент США Дональд Трамп продемонстрував пресі «золоту карту» вартістю $5 млн. Ця карта дасть право іноземцям жити та працювати. Про це повідомляє «Главком».

Трамп поспілкувався з журналістами на борту літака Air Force One і вперше показав «золоту карту». Карта й дійсно має дизайн в золотистому кольорі, на ній зображено портрет Трампа. Також міститься підпис «The Trump card».

«За $5 млн це може стати вашим», – сказав він. За його словами, карти на продажі можуть бути доступними вже за декілька тижнів.

Як відомо, ця карта дозволить заможним іноземцям отримати постійне місце проживання в США в обмін на внесок у розмірі $5 млн.

«Ми збираємося встановити ціну на цю карту в розмірі близько $5 млн, і це дасть привілеї по грін-карті, а також дозволить отримати громадянство. І заможні люди приїжджатимуть до нашої країни, купуючи цю картку», – раніше розповів журналістам Трамп в Овальному кабінеті.

На питання, чи розглядає він можливість продажу карток російським олігархам, Трамп відповів: «Так, можливо. Я знаю кілька російських олігархів – дуже приємні люди».

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Теги: Дональд Трамп громадянство обмін гроші

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