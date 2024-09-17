Греція планує видавати золоті візи інвесторам-початківцям: як отримати

Іноземці матимуть можливість отримати п’ятирічний дозвіл на проживання за інвестиції в грецькі стартапи на суму 250 тис. євро

Греція надаватиме золоті візи підприємцям, які інвестують 250 тис. євро в стартапи. Про це пише Schengen.News.

Прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс оголосив, що програма «Золота віза» Греції буде розширена за рахунок інвестицій у стартапи. Іноземні громадяни матимуть можливість отримати п’ятирічний дозвіл на проживання за інвестиції в грецькі стартапи на суму 250 тис. євро.

Христос Вардікос з міжнародної юридичної фірми Vardikos & Vardikos зазначив, що такий варіант інвестування в стартап вказує на прагнення Грецької Республіки сприяти інноваціям і залучати міжнародні таланти.

Крім того, Вардікос сказав, що нові зміни можуть відкрити двері для технічно підкованих інвесторів, які хочуть залучитися до екосистеми стартапів Грецької Республіки. Нові зміни щодо «Золотої візи» набули чинності 1 вересня.

Програма проживання за інвестиціями в Греції, відома як програма «Золота віза», яка пропонує міжнародне право на проживання в обмін на фінансові інвестиції, зазнала нових змін з 1 вересня.

Так, з 1 вересня мінімальна сума, необхідна для інвестицій в деяких частинах країни, таких як Салоніки, Міконос і Санторіні, а також на островах з населенням понад 3100 осіб, зросте з 500 тис. євро до 800 тис. євро.

На інших територіях заможним міжнародним інвесторам доведеться заплатити 400 тис. євро замість 250 тис. євро, щоб купити нерухомість за цією програмою.

Програма «Золота віза» робить значний внесок в економіку Греції. Цифри Imi Daily показують, що за перші сім місяців цього року Греція отримала загалом 4734 заявки на програму «Золота віза», що принесло економіці Греції понад 1,2 мільярда євро. Ще близько 30 тис. запитів очікують на розгляд.

До слова, є лише кілька місць в ЄС, де все ще пропонують золоті паспорти. Однією з таких країн є Мальта. Тут мінімальна сума інвестицій починається від 690 тис. євро та пропонує громадянство на термін від 12 до 36 місяців.

Нагадаємо, Греція планує ввести збір з відвідувачів круїзних лайнерів, які прямують на популярні острови Санторіні та Міконос. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс оголосив про намір запровадити збір у розмірі 20 євро з кожного пасажира під час піку літнього сезону.