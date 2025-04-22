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Узбекистан запроваджує «золоті візи» для іноземців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Узбекистан запроваджує «золоті візи» для іноземців
Узбекистан не перший, хто запроваджує «золоті візи»
фото: International Business

Ташкент сподівається, що впровадження програми дозволить залучити додаткові інвестиції в економіку

З 1 червня 2025 року в Узбекистані стартує нова імміграційна програма – так звані золоті візи. Вони дозволять заможним іноземцям і членам їхніх родин отримувати п’ятирічний дозвіл на проживання в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції Узбекистану.

Щоб отримати «золоті візи» необхідно внести інвестицію у розмірі $200 тис., а також по $100 тис. за кожного члена родини – дружину або чоловіка, дітей і навіть батьків. Відповідна норма закріплена в указі президента Узбекистану.

Влада країни розраховує, що впровадження цієї програми дозволить залучити додатковий капітал та інвестиції в економіку, а також зробить Узбекистан привабливішим для міжнародного бізнесу. 

За словами представників Міністерства юстиції, «золота віза» має стати інструментом для припливу нових інвесторів, які не лише вкладатимуть кошти, а й сприятимуть розвитку місцевої інфраструктури та створенню робочих місць.

Схожі програми вже давно діють у багатьох країнах світу. Наприклад, у Португалії, ОАЕ, Канаді та США іноземці можуть отримати посвідку на проживання або навіть громадянство в обмін на інвестиції у нерухомість, національні проєкти чи економіку загалом. 

Однак у Європі такі схеми останнім часом піддаються жорсткій критиці через ризики відмивання грошей, корупції та загрози безпеці, тому чимало країн – зокрема Португалія, Іспанія та Нідерланди – поступово відмовляються від «золотих віз» або суттєво ускладнюють умови їх отримання.

Водночас для Центральної Азії подібна ініціатива є унікальною. У Казахстані та Киргизстані раніше лише пропонували запровадити програми отримання посвідки на проживання за інвестиції, але далі обговорень справа не дійшла. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продемонстрував журналістам «золоту карту». Вона має золотистий дизайн та зображено портрет Трампа з підписом «The Trump card».

Повідомлялося, що «золота карта»  дасть право іноземцям жити та працювати у Сполучених Штатах в обмін на внесок у розмірі $5 млн.

Раніше «Главком» повідомляв, що Греція надаватиме іноземцям можливість отримати п’ятирічний дозвіл на проживання за інвестиції в грецькі стартапи на суму 250 тис. євро.

До слова, Іспанія скасовує програму «золотих віз». Нею користалися іноземці зі значними інвестиціями в нерухомість країни.

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Теги: Узбекистан візи

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