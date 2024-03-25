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Теракт у «Крокус Сіті Холі»: Кадиров заявив, що готовий боротися з ознаками фашизму у РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Теракт у «Крокус Сіті Холі»: Кадиров заявив, що готовий боротися з ознаками фашизму у РФ
Глава Чечні вважає, що «лжепатріоти»  намагаються грати на емоціях людей і «закликають до фашистських методів»
фото з відкритих джерел

Кадиров висловив «занепокоєння реакцією російських ультранаціоналістів» на теракт у «Крокусі»

Після теракту в підмосковному «Крокус Сіті Хол», глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про «заклики до фашистських методів», що пролунали всередині Росії і пригрозив тим, хто їх розповсюджує, «короткою розмовою». Про це повідомляє у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією російських силовиків, підозрювані у нападі є громадянами Таджикистану. У російських Telegram-каналах почала з’являтися інформація про прояви ксенофобії в РФ щодо неетнічних росіян. Наприклад, повідомлялося про те, що таксисти відмовляються обслуговувати вихідців із Таджикистану, або про поліцейські рейди хостелами в пошуках мігрантів.

Інститут повідомляє, що ксенофобська риторика прозвучала від депутатів Держдуми. Наприклад, «депутат» від тимчасово окупованого Криму Михайло Шеремет запропонував обмежити в'їзд мігрантів до Росії на час війни проти України, бо їх нібито використовують західні спецслужби. Заступник голови Держдуми та нещодавній кандидат у президенти Владислав Даванков запропонував запровадити політику «нульової толерантності» до мігрантів, які вчинили будь-які правопорушення протягом першого року перебування в РФ, а також запровадити щодо них «цифровий контроль» і розробити програму «заміщення мігрантів».

ISW пише, що Кадиров висловив «занепокоєння реакцією російських ультранаціоналістів» на теракт у «Крокусі». За його словами, масштаб атаки «набагато більший і глибший», ніж сама атака, оскільки «вороги Росії» намагаються підірвати її, пропагуючи начебто націоналізм.

Кадиров заявив, що «лжепатріоти»  намагаються грати на емоціях людей і «закликають до фашистських методів».

Він пригрозив «короткою розмовою» з розпалювачами міжнаціонального конфлікту.

Експерти Інституту зазначають, що раніше Кадиров опинявся у центрі гучних міжетнічних і релігійних скандалів, що, ймовірно, заважало його спробам балансувати між відстоюванням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Теги: теракт Рамзан Кадиров Таджикистан

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