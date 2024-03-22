Внаслідок теракту у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» відомо щонайменше про 40 загиблих та понад 100 поранених

«Мобілізацію оголосять найближчими днями»

Крокус сіті холл вчергове підтверджує якість збору інформації американськими спецслужбами в РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усе вони прекрасно знають. Усе вони бачать.

Про все повідомляють.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хороші хлопці і дівчата працюють у ЦРУ.

9 березня 2024 року посольство США в Москві порекомендувало не ходити на публічні заходи, бо буде «рязанський цукор помножений на норд ост під соусом каширського шосе».

13 днів і отримуємо Крокус Холл.

Звичайно, знайдуть «візитки Яроша»

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поза всяким сумнівом будуть заламування рук «народная вайня».

Мобілізацію оголосять найближчими днями. Всі усе знають.

Всі усе розуміють.

Всім пофіг на цивільних, яких покосили відморозки в Крокусі.

Буденність – головний ворог людяності та здорового глузду.

Доки пітун живий – ця буденність не закінчиться.