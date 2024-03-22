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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Теракт у Росії. Вгадайте, кого звинуватить російська влада

glavcom.ua
Увечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина
фото: Roman Denisov/TASS

«Нас чекають дуже тяжкі кілька місяців»

Теракт в РФ з вбивством 50 людей – це Каширське шосе-2. Тоді, нагадаю, ФСБ підірвали три будинки. Зараз, вирішили обмежитися розстрілом півсотні людей.

Головна задача – демонстрація всьому світу, що українці ніби-то терористи. І, на жаль, прискорення процесів мобілізації.

Російська влада в ейфорії і вони вважають, що за кілька місяців можуть зламати Україну. Тому потрібно вигадати такий теракт, щоб всередині всі перелякалися і навіть не пискнули щодо мобілізації і будь-яких інших утисків.

Нас чекають дуже тяжкі кілька місяців. Повторю те, що й говорив раніше: на довше в такій інтенсивності їх просто не вистачить.

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Джерело
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Теги: росія теракт стрілянина

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