Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня

Унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинуло 20 осіб

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, розпочалося триденне голосування на виборах президента Росії, у Білгороді знову непокійно. «Главком» склав добірку новин 15 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ракетний удар по Одесі: влада повідомила про загиблих

Сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.

На виборчі дільниці у Росії завезли ручки із секретом

Триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мешканці Білгорода прокинулися під вибухи

Сьогодні зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО. Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття. Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих військових нарад, в рамках яких було обговорено ситуацію на фронті, а також виробництво дронів для майбутніх операцій. Глава держави підкреслив, що «жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді».

Соратник президента розкритикував ідею «зарплатного» бронювання

Народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський не підтримує ідею Кабміну про бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат. На його думку, будь-які прив’язки можливого бронювання осіб, виходячи з суми коштів, які вони або за них підприємства сплачують до бюджету, порушують конституційний принцип рівності за ознаками майнового стану.