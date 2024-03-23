У Московській області скасовують масові заходи

У міністерстві культури Росії заявили, що всі масові та розважальні заходи у федеральних установах культури на найближчі дні скасовуються

Російське міністерство освіти також закликало перевести студентів у суботу на дистанційне навчання





Речник Путіна Дмитро Пєсков відреагував на теракт, який невідомі вчинили у «Крокус Сіті Холл», що у Підмосков'ї. Він заявив, що диктатор постійно отримує інформацію про те, що відбувається і про заходи, що вживаються по лінії всіх відповідних служб, дав усі необхідні вказівки.

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У міністерстві культури Росії заявили, що всі масові та розважальні заходи у федеральних установах культури на найближчі дні скасовуються.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про скасування у столиці всіх спортивних, культурних та інших масових заходів на найближчі вихідні.

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Після теракту в Москві культурно-масові заходи у ці вихідні скасували у Ставропольському краї, Мурманській області, Татарстані, Воронезькій, Тульській, Тверській, Курській, Вологодській та Ленінградській областях, у Краснодарі, Владикавказі, Липецьку, а також у тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Російське міністерство освіти також порадило місцевим вищим навчальним закладам уникати масових заходів на вихідних і перевести студентів у суботу на дистанційне навчання.

Керівництву університетів додатково рекомендовано проінструктувати служби безпеки,

– йдеться у повідомленні російського міністерства.

Крім того, через стрілянину Великий театр повідомив про скасування вистав та концертів на всіх сценічних майданчиках 23 та 24 березня. Зокрема, про скасування вистав повідомили театр Табакова, «Сучасник», МХТ Чехова, Театр Сатири, Малий театр, Театр Вахтангова.

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Як раніше стало відомо, внаслідок теракту загинуло щонайменше 40 людей, поранених понад 100. Про це повідомляє ФСБ та губернатор Московської області Андрій Воробйов

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» оприлюднив заяву, в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, «терористичний режим Путіна».

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважають, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота.