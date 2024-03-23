Таджикистан надав докази непричетності своїх громадян до теракту під Москвою (фото)

Міністерство внутрішніх справ Таджикистану відповіло на звинувачення проти своїх громадян

Російські Telegram-канали поширили фото трьох таджиків, яких нібито підозрюють у вчиненні теракту в Московській області. Однак Міністерство внутрішніх справ Таджикистану заперечило їхню причетність до скоєння злочинів у Росії.

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Так, Telegram-канал Baza опублікував копії документів, які нібито були розіслані у російські відділки поліції. У матеріалах ішлося про чотирьох осіб: це Ріводжіддін Ісламов, Махмадрасул Насріддінов, Рустам Назаров та Шохінджоні Сафолзода. Згодом Baza уточнила, що Рустан Назаров, імовірно, непричетний до теракту. За словами його родичів, увечері 22 березня, коли стався теракт, він був із сім'єю.

Водночас МВС Таджикистану спросутвало обвинувачення проти трьох своїх громадян. У відомстві стверджують, що двоє із зазначених людей перебувають зараз у республіці: Ріводжіддін Ісламов і Махмадрасул Насріддінов «26 листопада 2023 року приїхали з Російської Федерації до Республіки Таджикистан і перебувають за місцем проживання».

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Відомство також опублікувало їхні фото.

Міністерство внутрішніх справ Таджикистану відповіло на звинувачення проти своїх громадян фото: МВС Таджикистану, Baza

Міністерство внутрішніх справ Таджикистану відповіло на звинувачення проти своїх громадян фото: МВС Таджикистану, Baza

Ще один громадянин Рустам Назаров «зараз працює водієм таксі в Самарі», додали в МВС.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту нібито підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. Унаслідок стрілянини в «Крокус Сіті Холі» загинули щонайменше 93 людини. Ця цифра ще не остаточна.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує.