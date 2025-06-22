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Трамп дав Ірану два тижні на ядерну угоду, але Ізраїль відмовляється чекати

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп дав Ірану два тижні на ядерну угоду, але Ізраїль відмовляється чекати
Ізраїльські висопосадовці телефонували в США і заявили адміністрації Трампа, що не хочуть чекати, поки Іран заключить угоду
фото з відкритих джерел

Віцепрезидент Джей-Ді Венс висловився проти прямої участі Америки у конфлікті та припустив, що Ізраїль намагається втягнути Сполучені Штати у війну

Ізраїльські високопосадовці зверталися до Сполучених Штатів із заявою, що не мають наміру чекати відведені Ірану президентом США два тижні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням, Ізраїль залишає за собою право діяти самостійно, не чекаючи завершення цього терміну. Такий крок також можна розцінювати як спробу прискорити участь США у військових діях, зокрема, для здійснення потужного удару по іранському ядерному об’єкту у Фордо. Через глибину та рівень захищеності цього об’єкта його знищення можливе лише за допомогою протибункерних бомб GBU-57, які перебувають на озброєнні лише у США.

Під час телефонної розмови віцепрезидент Джей-Ді Венс висловився проти прямої участі Америки у конфлікті та припустив, що Ізраїль намагається втягнути Сполучені Штати у війну.

Наразі в самому Ізраїлі триває розробка плану знищення об'єкта у Фордо. Серед варіантів розглядається як застосування лише ВПС, так і можливе залучення спецпідрозділів для підриву зсередини або комбінація обох підходів.

Тим часом на острів Гуам у Тихому океані вдень вирушили американські стратегічні бомбардувальники B-2, здатні нести зазначені протибункерні боєприпаси. З боку Ізраїлю удари по території Ірану вже тривають — останніми об’єктами атак стали склади безпілотників і зброї у місті Бендер-Аббас, одному з важливих іранських портів.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має щонайбільше два тижні, аби погодитися на умови нової ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його коментар в ефірі Fox News.

Говорячи про ситуацію навколо іранської ядерної програми, Трамп повідомив, що встановив для Тегерана чіткий часовий ліміт.

«Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. Я б сказав, що два тижні –це максимум», – зазначив президент США.

Також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості зупинити ізраїльські удари по Ірану, щоб задовільнити умови Тегерана щодо ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви Трампа у відповідь на запитання журналістів.

«Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє. Але ми готові, відкриті до цього і вже ведемо розмови з Іраном. Подивимось, що з цього вийде», – зазначив американський лідер.

Трамп також висловив думку, що Іран перебував «у тижнях або місяцях від отримання ядерної зброї».

До слова, ізраїльські удари по Ірану відтермінували можливість створення ядерної зброї щонайменше на кілька років. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар в інтерв’ю німецькій газеті Bild, повідомляє «Главком».

За словами Саара, результати нещодавньої операції Армії оборони Ізраїлю були «вельми істотними».

Теги: США Ізраїль Іран Дональд Трамп

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