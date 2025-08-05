Трамп демонструє всі ознаки деменції – колонка The Hill

Адвокат Кріс Труакс пише, що у Трампа проблеми з математичними розрахунками

У президента США Дональда Трампа, ймовірно, є прояви конфабуляції, яка у людей похилого віку є однією з явних ранніх ознак деменції. Про це заявив у статті для The Hill адвокат Кріс Труакс, повідомляє «Главком».

«Конфабуляцію іноді називають «чесною брехнею», тому що людина щиро вірить у те, що говорить, навіть якщо це очевидно є брехнею. Людина конфабулює, коли розповідає повністю вигадані історії, які не приносять їй особливої відчутної користі… У людей похилого віку конфабуляція є однією з найявніших ранніх ознак деменції…» – пише автор.

Ще одна рання ознака деменції, стверджує він, – проблеми з математичними розрахунками. Як приклад, наводиться звичка Трампа жонглювати немислимими відсотками, зокрема обіцянку знизити ціни на ліки на «1000%, 600%, 500%, 1500%».

«Це повна нісенітниця... Зниження цін на ліки на 100% означало б, що вони є безкоштовними. Звичайно, той, хто здобув ступінь у галузі бізнесу в Уортоні (Трамп хвалився, що навчався у Фінансовій школі Уортона, – «Главком») і все життя керував компанією, знає, як працюють відсотки», – пише Труакс.

За його словами, повною нісенітницею також є твердження Трампа про те, що справу Джеффрі Епштейна сфальсифікували експрезидент Барак Обама та його директор ФБР Джеймс Комі, оскільки на той час, коли Епштейна було заарештовано 2019 року, «вони вже давно були відсутні» (Обама був президентом США з 2009 до 2017 року). Також Трамп «не зміг згадати, що він сам призначив Джерома Пауелла головою Федеральної резервної системи».

«Немає жодних сумнівів у тому, що президент – людина, якій доручено приймати найважливіші рішення для країни, так і для світу, – бореться з математичними «розладами», має яскраві «спогади», які не мають спільного із реальністю, і має дедалі туманніше уявлення про минулі події. Це не є медичний діагноз. Це факти, які можемо побачити самі...», – пише автор.

Він зазначає, що, попри проблеми з деменцією у Джо Байдена, його співробітники «чудово впоралися з ними й захистили як Байдена, так і країну», а у Трампа такого захисту не має.

«Чи можете ви уявити, щоб Піт Гегсет чи Крісті Ноем впоралися з деменцією Трампа чи навіть просто сказали йому «ні» і погрожували піти у відставку? З огляду на відсутність незалежності в кабінеті Трампа, я не впевнений. Але я знаю, що перший крок полягає в тому, щоб найвідданіші прихильники Трампа визнали, хоча б для себе, що проблема є, як це зробили прихильники Байдена для нього. Дональд Трамп демонструє усі ознаки деменції. Якби це був сусід, батько чи друг родини, у вас не було б проблем для того, щоб це побачити. Ми не повинні відвертатись тільки тому, що це президент», – резюмує Труакс.

До слова, хворий на рак колишній президент США Джо Байден, залишивши Білий дім, веде напрочуд скромний спосіб життя, який різко контрастує з типовою поведінкою екслідерів наддержави.